به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پیش از ظهر امروز (شنبه) در نخستین نمایشگاه پهپادهای غنیمتی متجاوز که در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: هیچ کشوری از تاریخ خود جدا نمی شود، حیات هر جامعه امتدادی از میراث تاریخی آن است. ممکن است در تاریخ هر سرزمینی وقایعی باشند که در زمان و مکان خاصی متوقف نمی شوند و سیمای آینده آن کشور را ترسیم می کنند.

وی با بیان اینکه آن وقایع منشا فرهنگ، شکوه، افتخار و عزت می شوند، افزود: تاریخ و هویت هر ملت یک مفهوم امتداد یافته در زمان است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: دفاع مقدس هنوز یک قطعه طلایی، هویت بخش، قدرت آفرین و الهام بخش ملت و جامعه ما است. شهیدان ما استوانه های مستحکمی هستند که پیکر اسلام بر آن استوانه های مستحکم استوار است.

سردار سلامی تصریح کرد: ما در سی و نهیمن سالگرد آن واقعه عظیم قرار داریم و هنوز بسیاری از مردان و زنان خالق آن واقعه کم نظیر زنده هستند. آنها کهن سال شده اند ولی کهنه نمی شوند.

وی افزود: دفاع مقدس همچون واقعه عاشورا در بستر زمان حرکت می‌کند، روح ایجاد می‌کند و شکوه کشور را به تصویر می کشاند.

فرمانده کل سپاه بیان کرد: بسیار شگفت انگیز است که یک ملت در آغاز تولد خود بتواند بر تمرکزی از ائتلاف شیاطین غلبه کند. انقلاب اسلامی تولدی نوین برای ملت ما بود.

سردار سلامی با بیان اینکه همه چیز بر خلاف اراده جهانی، در ایام دفاع مقدس اتفاق افتاد، افزود: ملت ما در جنگ قد کشید، قدرتمند شدیم و اراده ما بر اراده قدرت های بزرگ غلبه کرد و آنها را شکست داد اما این تنها آغاز ماجرا بود و نه پایان آن.

وی با اشاره به اینکه این دفاع هنوز در اشکال دیگری ادامه دارد، گفت: شما فکر کنید چگونه این ملت در فضای نبردهای سهمگین تحمیلی رشد همه جانبه داشته است. ببیند انقلاب اسلامی ما امروز در جهان تا کجا پیشرفته است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما امروز قدرت تولید مخاطرات ناشناخته را افزایش دادیم، تصریح کرد: ما بخش کوچکی از قدرت خود را آشکار کردیم و به کار گرفتیم. در فضای ذهن ما بازی جنگ با قدرت های بزرگ یک مفهوم رایج و متدوال بود و هست.

سردار سلامی بیان کرد: این نمایشگاه، نشانه کوچک و یک نماد از پیشرفت های شگفت انگیز فناورانه ای است که در این کشور به برکت هدایت های رهبری، بدست آمده است.

وی ادامه داد: ما متنوع ترین نمایشگاه پهپادهای غنیمت گرفته شده را داریم که بیانگر دو موضوع تلخ و شیرین است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حکایت تلخ آن این است که نشان دهنده تجاوز آمریکایی ها به فضای سرزمینی ایران است و حکایت شیرین آن هم، سقوط آن پهپادها است، گفت: سقوط پهپادها، بیانگر افول قدرت تکنولوژیک و فناوری آمریکا است و این شد که امروز نمادهای قدرت آمریکا سقوط کرد.

سردار سلامی تصریح کرد: ما هر کسی که از حریم مرزهای ما تجاوز کند را خواهیم زد و آشکارا هم اعلام می‌کنیم. هر کاری انجام دهیم را بیان خواهیم کرد و مسئولیت اقدامات خود را برعهده می گیریم. اما آنها بدانند که این صرفا بخش کوچکی از فناوری ها و توانمندی های دفاعی ایران است‌

وی بیان کرد: ما در همه عرصه ها پیش رفته ایم، ما همیشه قدرت و پیشرفت خود را به واسطه رفتارهای دشمن بدست آوردیم. هر کجا تهدید کردند قدرتمند شدیم. ما به مبارزه احترام می گذاریم و از آن فرصت می سازیم.

فرمانده کل سپاه گفت: جنگ به ما فرمول غلبه بر دشمن را با الگوی اسلامی آموخت و امروز تحریم ها، استقلال واقعی را به ما آموخت. همچنین، تهدیدات دشمن به ما تنظیم قدرت و دقت موشک های خودمان را آموخت. ما امروز آماده هر سناریویی هستیم و از تکرار اشتباهات دشمن نگران نیستیم.

سردار سلامی بیان کرد: کمی به عقب بگردید و تاریخ چهل سال گذشته ایران را مطالعه کنید. ماجرای طبس و در آتش سوختن نیروهای مهاجم دلتا را نگاه کنید، به ماجرای دفاع مقدس و بعد از آن به داستان های دیگری که اتفاق افتاده است خوب نگاه کنید، این‌ها برای عبرت‌گیری دشمنان ما کافی است.

وی با بیان اینکه ما اهل پاسخ هستیم و در واکنش قاطع هستیم، مقتدرانه پاسخ می‌دهیم، افزود: ما هرگز اجازه نمی‌دهیم جنگی به ایران کشانده شود؛ ما تا آخر ایستاده‌ایم.

فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: ما اهل تنبیه و تعقیب هستیم و تا فروپاشی هر متجاوزی از پای نمی‌نشینیم و البته نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم. پس اشتباه نکنید و اینها را در محاسبات خود داشته باشید.