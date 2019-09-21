مسواکی که ۲۰ ثانیه ای دندان هایتان را تمیز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مسواک های برقی عمدتا بر مبنای لرزش سریع سطح مسواک و تماس سریع آن با دندان ها عمل می کنند. اما مسواک برقی انکامپس دارای یک دسته و یک دهانه دراز به شکل جی است که کاملا با وضعیت قرارگیری دندان ها بر روی لثه ها سازگاری دارد.

از همین رو به محض روشن شدن مسواک برقی، دهانه جی شکل آن خود را با ابعاد و شکل قرارگیری دندان ها مطابقت داده و برای پاکسازی آنها اقدام می کند.

موتور این مسواک با حرکت های سریع خود یک جریان هوا را مابین مسواک و دندان ها ایجاد می کند که حرکت آن به بیرون ریخته شدن مواد گیر کرده در لابلای دندان ها کمک می کند. دهانه این مسواک با استفاده از این موتور هر ثانیه صد بار بالا و پایین رفته و هر ردیف از دندان ها را در ده ثانیه و کل آنها را در بیست ثانیه پاکسازی می کند.

مسواک یادشده توسط جرالد بریور آمریکایی ساخته شده که قبلا در شرکت هایی همچون Sonicare و Clarasonic مشغول به کار بوده است. قرار است این مسواک در آینده نزدیک به قیمت ۱۸۹ دلار عرضه شود.