کرمان در بخش تسهیلات بانکی به شدت عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری صبح شنبه در جلسه ستاد مقاومتی استان کرمان بیان داشت: یک سوم پروژه استان کرمان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: در چهار ماه اول سال جاری ۲۶۷ پروژه به تصویب ستاد رسیده که در مجموع ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بر اساس برنامه زمانبندی میزان پیشرفت این پروژه‌ها باید ۵۱ در صد باشد.

رودری عنوان داشت: ۴۳ هزا میلیارد تومان برای اتمام کامل پروژه‌ها نیاز است لذا در سال جاری یک هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در مجموع ۹ هزار شغل در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان پیش‌بینی شده بود که اکنون دو هزار و ۴۰۰ مور محقق شده و این میزان با پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابقت دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: متاسفانه در بخش تسهیلات بانکی به شدت عقب هستیم.

رودری به سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و یادآور شد: ستاد سرمایه‌گذاری استان سرمایه‌گذاری خارجی را باید مد نظر داشته باشند در ارتباط با صندوق توسعه ملی و همچنین حوزه بانک‌ها هم به همین ترتیب است.

وی اظهار داشت: در بخش دستگاهی پیشرفت فیزیکی داشتیم و از ۲۹۴ پروژه سال قبل ۹۹ پروژه تقریبا ۳۰ درصد بررسی شده است که از این آمار ۸۱ مورد دولتی و ۱۸ مورد خصوصی است.

رودری گفت: از ۹۹ پروژه ۵۲ پروژه در حال انجام است و به لحاظ انطباق پیشرفت فیزیکی با پروژه خوب عمل کرده است.

ر سازئیسمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان بیان داشت: خوشبختانه ۹۶ درصد انطباق با پروژه‌ها را شاهد بودیم لذا از ۹۹ پروژه ۲۹ پروژه قرار بود کامل به بهره برداری برسد اما ۳۲ پروژه به بهره‌برداری رسیده که نشان می‌دهد ما از برنامه جلوتر هستیم همچنین ۸۵ درصد اشتغال محقق شده است.

رودری به دلایل عدم تحقق برخی از پروژه‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: مهمترین دلایل عدم تحقق برخی از پروژه‌ها موضوع درآمدها، تجهیزات، تسهیلات بانکی، افزایش قیمت‌ها، تحریم‌ها و ... است.