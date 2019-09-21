گرد و غبار در آسمان طبس/ هوای استان گرم تر می شود

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: از بعد از ظهر یکشنبه تا اواخر وقت یکشنبه وزش باد شدید در استان پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه در نواحی شرقی و منطقه طبس وزش باد و گرد و خاک، کاهش دید افقی و آسمانی غبارآلود پیش بینی می شود، افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری شرایط پایدار و یکنواختی در استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی روز های آینده دمای هوای استان تغییری نداشته و هوای گرم ادامه دارد.

خندان رو بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان طبس با ۴۳ درجه سانتی گراد گرم ترین و شهرستان قاین با ۱۲ درجه سانتی گراد سردتیرن مناطق بوده اند.

وی ادامه داد:همچنین دمای هوا در مرکز استان حداقل ۱۳ درجه سانتی گراد و حداکثر ۳۴ درجه سانتی گراد بوده است.