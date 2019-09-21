مدارس گیلان ۴ رتبه برتر جشنواره ملی مدرسه انقلاب را کسب کردند

مهیار فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش اعضای انجمن‌های اسلامی مدارس استان گیلان در هفتمین دوره جشنواره ملی مدرسه انقلاب، اظهار کرد: با پایان داوری آثار جشنواره توسط دبیرخانه، نفرات برتر کشوری در بخش برادران و خواهران معرفی شدند استان گیلان موفق که کسب چهار رتبه برتر شد.

مدیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان ادامه داد: در بخش‌های عمومی و ویژه نمایشگاه‌های منتخب مرکز استان، انجمن اسلامی دبیرستان شهید بهشتی رشت با کسب به ترتیب ۲۹۹ و ۱۹۹ امتیاز رتبه سوم را کسب کرد.

فتحی پور به مدارس برگزیده سایر بخش‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در بخش‌های عمومی و ویژه نمایشگاه‌های منتخب شهرستان‌های استان نیز، انجمن اسلامی دبیرستان خاتم الانبیاء(ص) تالش با کسب ۲۸۸ امتیاز رتبه دوم و همچنین نمایشگاه این مدرسه نیز در بخش ویژه با ۱۸۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه هفتمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب همزمان با دهه مبارک فجر برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها، انگیزه بخشی و بصیرت آفرینی، معرفت بخشی، رفتارسازی و تجربه آفرینی در میان دانش آموزان با موضوع انقلاب بود.