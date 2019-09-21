به گزارش خبرنگار مهر، علی مسلمان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات سپاه استان سمنان، ضمن بیان اینکه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر آبان ماه امسال در استان برگزار می‌شود، اظهار داشت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۵ آبان ماه است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ موضوع ملی برای سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مشخص‌شده است، افزود: به‌زودی موضوعات ویژه استانی نیز مشخص می‌شود و که شرکت‌کنندگان سمنانی می‌توانند در حوزه‌های استانی نیز آثار خود را آماده کنند.

ارسال آثار برگزیده جشنواره ابوذر استان سمنان به کشور

مسئول بسیج رسانه استان سمنان با بیان اینکه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت در اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ازجمله مهم‌ترین موضوعات ملی در این دوره از جشنواره است، خاطرنشان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی، بسیج و حوزه‌های اقدام، مسائل صنفی خبرنگاران، دشمن‌شناسی، بصیرت و انقلابی‌گری، دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشاط اجتماعی از دیگر موضوعات این جشنواره در حوزه ملی است.

مسلمان با تأکید بر اینکه در این دوره از جشنواره علاوه بر بخش مکتوب بخش دیداری و شنیداری نیز اضافه‌شده است، گفت: آثار ارسالی در بخش رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها باید در قالب مقاله، مصاحبه، گزارش، تیتر خبری و یادداشت باشد و در بخش دیداری و شنیداری آثار باید در قالب موشن گرافی، انیمیشن، فیلم کوتاه، نماهنگ، مستند رادیویی، عکس و ... ارسال شوند.

وی درباره نحوه ارسال بیان کرد: شرکت‌کنندگان تا پایان زمان مقرر می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره در محل سازمان بسیج رسانه استان سمنان ارسال کنند.

دبیر سومین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان با بیان اینکه پایان آذرماه امسال آئین اختتامیه این دوره از جشنواره برگزار می‌شود، یادآور شد: آثار برگزیده استان به جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر ارسال می‌شود.