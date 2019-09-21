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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیرازخبرداد:

اجرای ٧٠٠ برنامه در هفته دفاع مقدس توسط سپاه ناحیه ثارالله

اجرای ٧٠٠ برنامه در هفته دفاع مقدس توسط سپاه ناحیه ثارالله

شیراز_فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز از اجرای بیش از ٧٠٠ برنامه در هفته دفاع مقدس در سطح ناحیه ثارالله شیراز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی زارعی شنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد: مقدمه تمامی رشد ها و توسعه انقلاب  موضوع دفاع مقدس است و موضوع دفاع مقدس باعث شد  انقلاب اسلامی ایران  در سراسر جهان گسترش یابد.

 وی تاکید کرد: هدف از اجرای برنامه های دفاع مقدس احیایی اهداف انقلاب در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران است و چون جوانانی که این روزها به دنبال مبارزه با دشمن هستند جنگ را ندیده اند باید رزمندگان به اشائه فرهنگ جبهه و ایثار بپردازند.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز در خصوص نقش جوانان اظهار کرد: این روزها همانند روزهای اولیه دفاع مقدس تمرکز بر جوانان است و بنا به بیانات مقام معظم رهبری تمرکز بر آموزش و استفاده مناسب از ظرفیت جوانان است.

 وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی در برنامه ریزی ها بیان کرد: از جمله تاکیداتی که هفته دفاع مقدس مورد توجه است و مردم نقش اصلی اجرا کننده برنامه های این هفته اند و با توجه به آغاز مدارس رزمندگان دفاع مقدس به مدارس اعزام خواهند شد.

سرهنگ  زارعی با اشاره به برگزاری همایش های مردمی در جهت ترویج فرهنگ شهادت ،اظهار کرد: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت یکی دیگر از اولویت های است که در هفته دفاع مقدس مورد توجه است و سعی شده تا در هفته دفاع مقدس در سال ٩٨ این فرهنگ را در جامعه اشائه دهیم.

 او اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی به دنبال تضعیف نام شهدا هستند در هفته دفاع مقدس یادواره ها بیش از پیش شده است و اگر به فکر این هستند رنگ و بوی شهادت را کم رنگ کنند با جبهه حزب الله مواجه خواهند شد.

 وی در خصوص روئس برنامه های هفته دفاع مقدس نیز تصریح کرد: پرداختن به موضوع نام گذاری سال و نقش امام در حوادث تاریخی انقلاب طی چهار دهه از دفاع مقدس از جمله برنامه های است که در هفته دفاع مقدس مورد توجه بوده و سعی شده نسبت به آگاهی مردم به این موضوعات در هفته دفاع مقدس پرداخته خواهد شد.

سرهنگ زارعی افزود: برپایی نمایشگاه های فرهنگی ، مسابقات ورزشی ، تجدید میثاق با شهدا، آگاهی افزایی، تجلیل از جانبازان و رزمندگان ، دیدار خانواده های  شهدا ، همایش نقش زنان در دفاع مقدس و شب شعر دفاع مقدس از جمله برنامه های مختلفی که در هفته دفاع مقدس اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4724151

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