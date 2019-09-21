اجرای ٧٠٠ برنامه در هفته دفاع مقدس توسط سپاه ناحیه ثارالله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی زارعی شنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد: مقدمه تمامی رشد ها و توسعه انقلاب موضوع دفاع مقدس است و موضوع دفاع مقدس باعث شد انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان گسترش یابد.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای برنامه های دفاع مقدس احیایی اهداف انقلاب در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران است و چون جوانانی که این روزها به دنبال مبارزه با دشمن هستند جنگ را ندیده اند باید رزمندگان به اشائه فرهنگ جبهه و ایثار بپردازند.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز در خصوص نقش جوانان اظهار کرد: این روزها همانند روزهای اولیه دفاع مقدس تمرکز بر جوانان است و بنا به بیانات مقام معظم رهبری تمرکز بر آموزش و استفاده مناسب از ظرفیت جوانان است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی در برنامه ریزی ها بیان کرد: از جمله تاکیداتی که هفته دفاع مقدس مورد توجه است و مردم نقش اصلی اجرا کننده برنامه های این هفته اند و با توجه به آغاز مدارس رزمندگان دفاع مقدس به مدارس اعزام خواهند شد.

سرهنگ زارعی با اشاره به برگزاری همایش های مردمی در جهت ترویج فرهنگ شهادت ،اظهار کرد: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت یکی دیگر از اولویت های است که در هفته دفاع مقدس مورد توجه است و سعی شده تا در هفته دفاع مقدس در سال ٩٨ این فرهنگ را در جامعه اشائه دهیم.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی به دنبال تضعیف نام شهدا هستند در هفته دفاع مقدس یادواره ها بیش از پیش شده است و اگر به فکر این هستند رنگ و بوی شهادت را کم رنگ کنند با جبهه حزب الله مواجه خواهند شد.

وی در خصوص روئس برنامه های هفته دفاع مقدس نیز تصریح کرد: پرداختن به موضوع نام گذاری سال و نقش امام در حوادث تاریخی انقلاب طی چهار دهه از دفاع مقدس از جمله برنامه های است که در هفته دفاع مقدس مورد توجه بوده و سعی شده نسبت به آگاهی مردم به این موضوعات در هفته دفاع مقدس پرداخته خواهد شد.

سرهنگ زارعی افزود: برپایی نمایشگاه های فرهنگی ، مسابقات ورزشی ، تجدید میثاق با شهدا، آگاهی افزایی، تجلیل از جانبازان و رزمندگان ، دیدار خانواده های شهدا ، همایش نقش زنان در دفاع مقدس و شب شعر دفاع مقدس از جمله برنامه های مختلفی که در هفته دفاع مقدس اجرایی خواهد شد.