۳هزار میلیارد ریال هزینه ایجاد تاسیسات فا ضلاب دماوند است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله محمدی صبح شنبه در حاشیه کلنگ‌زنی عملیات اجرایی تأسیسات فاضلاب شهر دماوند در جمع خبرنگاران بیان داشت: مطالعات طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب همه شهرهای زیر مجموعه شرکت آبفای شرق استان تهران از جمله شهرهای شهرستان دماوند انجام ودر مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه های ایجاد تاسیسات فا ضلاب شهر دماوند با اعتبار بالغ بر۳ هزار میلیارد ریال آغاز می شود گفت: با تصفیه فا ضلاب و تولید پساب مطابق با استاندارد های محیط زیست ، یک منبع پایدار آب در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب بوجود می آیدکه می تواند به مصارف مختلف برسد.

محمدی در خصوص مشخصات فنی این پروژه ها بیان داشت: پروژه های طرح شامل ۲۵۰کیلومترشبکه در اقطار ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیمترودر عمق ۲ تا ۷ متر ، ۷ کیلومتر خط انتقال به قطر ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمترودر عمق ۷ تا ۲۲ متر ، یک باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۶۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز و یک مدول تصفیه خانه فا ضلاب با سه استریم به ظرفیت ۱۶۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز وبا فر آیند لجن فعال می باشد .

مدیر عامل شرکت آب و فا ضلاب شرق استان تهران عنوان داشت: کلنگ زنی این ۲ پروژه شامل ۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و ۷ کیلومتر خط انتقال است و برای تحقق اهداف تعریف شده در شهرهای شهرستان دماوندشامل رودهن ، دماوند و فیروزکوه تمهیدات لازم برای تقسیط پیش فروش انشعاب فا ضلاب تا پایان سال ۹۸ تمدید شود تا مشترکین بتوانند نسبت به پیش خرید انشعاب فاضلاب اقدام کنند.