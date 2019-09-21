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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۹

توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

افت کیفیت بنزین تهران تکذیب شد / بنزین پایتخت یورو ۴ است

افت کیفیت بنزین تهران تکذیب شد / بنزین پایتخت یورو ۴ است

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد:تمام بنزین توزیعی در کلانشهر تهران دارای استاندارد یورو ۴ و گوگرد آن زیر ۵۰ ppm بوده و اظهارنظر درباره این موضوع بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر افت کیفیت توزیعی در جایگاههای سوخت تهران با صدور اطلاعیه ای این موضوع را تکذیب کرد. دراین اطلاعیه آمده است:

تمام بنزین توزیعی در کلانشهر تهران دارای استاندارد یورو ۴ بوده و گوگرد آن زیر ۵۰ ppm است.

گفتنی است که مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صلاحیت در ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد  یا نهادهای مورد تایید آن است؛ چگونگی انجام نمونه‌گیری، روش آزمون و مابقی جزئیات مربوط به آزمایش نمونه‌های بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین اظهار نظر سایر نهادها فاقد صلاحیت می باشد.

آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح کلانشهر تهران را زیر ۵۰ پی پی ام نشان می دهد؛ بنابراین ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌های کشور نسبت به میزان گوگرد بالا در هوای تهران به طور کامل رد می شود.

گفتنی است انتشار این‌گونه اخبار کذب و بدون منبع مشخص مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب می شود، بنابراین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیگیری منابع این خبرسازی در مراجع قضایی را حق خود دانسته و نتیجه آن را از طریق رسانه ها به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رساند.

کد مطلب 4724211

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