نشست هواپیمای شیراز در مشهد، اضطراری نبود/ چرخها قبل فرود باز شد

محمد باقر قاسم‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره هواپیمای شیراز-مشهد که گفته می شد فرود اضطراری داشته، گفت: فرود این هواپیما آنگونه که در رسانه ها اعلام شد، اضطراری نبوده است بلکه کاملا عادی بوده و مانند سایر هواپیماها، بر روی باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد لندینگ کرد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی ادامه داد: خلبان این هواپیما به برج مراقبت فرودگاه مشهد اعلام کرد که چرخ های هواپیما باز نمی شود؛ از همین رو هواپیما مدتی در آسمان فرودگاه مشهد و بر روی باند اصطلاحا low pass (عبور از روی باند) کرد و پس از آنکه چرخ های هواپیما باز شد، توانست به راحتی و مانند دیگر پروازهای عادی بر روی باند فرودگاه مشهد فرود بیاید.

وی تأکید کرد: بنابراین به هیچ عنوان لندینگ این هواپیما اضطراری محسوب نمی شود و در حال حاضر همه مسافران به سلامت در فرودگاه مشهد از هواپیما پیاده شده اند.

قاسم‌زاده یادآور شد: به نظر می رسد این اشکال در چرخ جلوی هواپیما بود که مشکل آن قبل از فرود، مرتفع شد.