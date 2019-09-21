به گزارش خبرنگار مهر، حسن آذری نصرآباد صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: قبوض کاغذی شرکت مخابرات در خراسان‌جنوبی از مهرماه حذف می‌شود.

سرپرست شرکت مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی بیان کرد: این طرح با هدف کاهش هزینه‌ها، توجه به مسائل زیست محیطی و به ویژه با توجه به مشکلاتی که در تأمین کاغذ در کشور وجود دارد، اجرا می‌شود.

آذری نصرآباد ادامه داد: بعد از حذف قبوض کاغذی مشترکین می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۲۰۰۰، استفاده از کد #۲۰۲۰* و مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس tci.ir مراجعه و از بدهی به روز و پایان دوره خود مطلع و آن را پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما این است که خراسان‌جنوبی را تبدیل به ویترینی از آخرین دستاوردهای مخابراتی کشور کنیم، گفت: یکی از اقدامات شرکت مخابرات در خراسان‌جنوبی اقدام به ظرفیت سازی سرویس fttH در سطح استان و آمادگی ارائه سرویس به مجتمع‌های مسکونی، اداری و دولتی متقاضی این سرویس در شهرهای بیرجند، قائن و فردوس است.

سرپرست شرکت مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی با بیان اینکه سرویس VDSL یکی از تکنولوژی‌های جدید ارائه اینترنت بعد از ADSL است، اظهار کرد: در حال حاضر امکان واگذاری این سرویس در شهرهای بیرجند، خوسف، اسدیه، سرایان، بشرویه و قائن وجود دارد.

آذری نصرآباد با تأکید بر اینکه همه شهرستان‌های خراسان‌جنوبی مجهز به تکنولوژی ۳G و G۴ تلفن همراه است، بیان کرد: در حال حاضر خراسان‌جنوبی دارای ۸۳ هزار پورت پرسرعت VDSL و ADSL است به گونه‌ای که علاوه بر نقاط شهری ۱۷۴ روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: در خراسان جنوبی ۸۵۲ هزار شماره اعتباری و دائمی تلفن همراه فعال است که با توجه به جمعیت استان ظریب نفوذ ۱۰۸ درصدی را شامل می‌شود.

سرپرست شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: با ارتباط رسانی به هزار و ۹۲۱ روستا در حال حاضر بالغ بر ۹۹ درصد جمعیت روستایی خراسان‌جنوبی از امکانات مخابراتی بهره‌مند هستند و ۹۸ درصد جمعیت استان از تلفن خانگی بهره‌مندند.

آذری نصرآباد در زمینه بدهی‌های مشترکین شرکت مخابرات در خراسان‌جنوبی یادآورد: بدهی‌های جاری و سنوات گذشته در زمینه مشترکین ثابت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در زمینه بدهی‌های مرتبط با دیتا سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

خلاء سایت برای نصب تجهیزات مخابراتی

علی ورقانی مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی هم در این جلسه با اشاره به دلایل مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه در خراسان‌جنوبی گفت: این مشکلات به دو دلیل عمده رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده عملیات‌های پی در پی برای مسائل توسعه‌ای چون افزایش پهنای باند است، بیان کرد: خلاء سایت برای نصب تجهیزات مخابراتی نیز یکی دیگر از دلایل است چرا که در این زمینه گاه با ممانعت‌های مردمی رو به رو می‌شویم.

مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طبق اظهار نظر نهاد متولی(سازمان انرژی اتمی) تشعشات مخابراتی علی‌رغم تصور برخی از افراد هیچگونه آسیبی برای سلامتی به همراه ندارد.

محمدرضا نوفرستی مدیر دفتر مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: موضوع سرویس‌های پیامکی ارزش افزوده به صورت کشوری پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: مشترکین می‌توانند با شماره‌گیری #۸۰۰* از کلیه سرویس‌های ارزش افزوده که در قبوض تلفن همراه آنان اعمال می‌شود مطلع و در صورت تمایل نسبت به غیرفعال کردن آنان اقدام کنند.

مدیر دفتر مخابرات منطقه خراسان‌جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد مشترکین اطلاعات تلفن همراه خود را برای ارسال شماره قبض و شماره پرداخت قبوض به تلفن همراه‌شان را ثبت کرده‌اند.