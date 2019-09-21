سوانح رانندگی در قزوین ۲ کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه رانندگی درجاده قدیم «قزوین- رشت» محدوده نیکوییه و کشته شدن یک نفر در این سانحه رانندگی خبر داد. گذاشت.

وی افزود: ماموران پلیس راه روز گذشته از برخورد یک دستگاه کامیونت ایسوزو با یک دستگاه وانت نیسان مطلع و بلافاصله عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ بیگلری ادامه داد: ماموران با حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو نیسان آبی با یک کامیون ایسوزو در محور جاده قدیم «قزوین -رشت محدوده نیکوییه» برخورد کرده و خودرو نیسان به طور کامل وکامیونت از قسمت جلو دچار حریق شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اعلام اینکه کارشناسان علت این حادثه را انحراف به چپ کامیونت ایسوزو اعلام کرده اند، گفت : متاسفانه در این حادثه راننده نیسان به دلیل شدت سوختگی در صحنه تصادف فوت و راننده کامیونت از ناحیه پا مجروح که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

عدم توجه به جلو راننده سمند، کودک ۲ ساله را به کام مرگ برد

رئیس پلیس راه استان در ادامه از برخورد سواری سمند با پراید در محور قدیم «شریفیه به بیدستان» در شهرستان البرز خبر داد و گفت : متاسفانه این حادثه رانندگی یک کشته برجای گذاشت.

سرهنگ بیگلری اظهار داشت: با حضور ماموران در محل طی بررسی های به عمل آمده و شواهد عینی موجود در صحنه مشخص شد یک دستگاه سواری سمند با خودروی پراید برخورد و متاسفانه یکی از سرنشینان سواری پراید کودکی ۲ ساله به علت شدت ضربات وارده در دم فوت کرده است. .

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه بنابر اعلام نظر کارشناس پلیس راه علت این حادثه عدم توجه به جلو سواری سمند نسبت به خودرو پراید اعلام شد، خاطر نشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و از عواملی که باعث حواس پرتی و عدم توجه به جلو در رانندگی می شود خودداری کنند.