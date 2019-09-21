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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۲۹

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

نرخ بیکاری زنان در سند ارتقاء وضعیت زنان یزد مدنظر قرار گیرد

نرخ بیکاری زنان در سند ارتقاء وضعیت زنان یزد مدنظر قرار گیرد

یزد ـ نماینده مردم یزد و اشکذر گفت: نرخ بیکاری زنان در سند ارتقاء وضعیت زنان یزد مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان یزد که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، با اشاره به روند فزاینده مهاجرت به استان یزد اظهار داشت: اگر مهاجرت کنترل شود به صورت طبیعی به سمت کاهش بیکاری پیش خواهیم رفت.

وی با اشاره به مشاغل زنان عنوان کرد: خانه داری باید به عنوان یک شغل در نظر گرفته شود و زنان خانه دار بیمه شوند و مدیریت خانه به عنوان یک شغل پذیرفته شود و این موضوع در دولت مطرح و تصویب شود.

موسوی بیوکی در مورد نسبت جنسیتی در شهرستانهای استان یزد نیز افزود: نسبت جنسیتی باید ۱۰۶ به ۱۰۰ باشد و این استاندارد است اما در برخی مناطق این نسبت به هم ریخته شده است مثلا در اردکان به ۱۲۰ و اشکذر به ۱۱۵ رسیده یعنی در شهرهای صنعتی نسبت جنسیتی به هم ریخته است.

وی عنوان کرد: در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استانها این موضوع باید مدنظر گرفته شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در مورد نرخ بیکاری که در سالهای ۹۰ تا ۹۵ مورد بررسی قرار گرفت، درصد در سال ۹۵ رسید.

موسوی بیوکی ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سال ۹۵ به ۲۷ رسیده که این رقم نرخ بیکاری کل استان را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است نرخ بیکاری در زنان در سند ارتقاء وضعیت زنان مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4724487

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