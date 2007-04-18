جشن اختتامیه شیر مدارس اردیبهشت ماه برگزار می شود

الهه حسن پور در گفت و گو با مهر اظهار داشت : تاکنون 90 درصد قرارداد توزیع شیر در مدارس شهرستانهای استان تهران به اجرا درآمده است و 10 درصد قراردادهای باقی مانده نیز تا اردیبهشت ماه اجرایی می شود .

وی افزود: بر اساس مصوبه وزارت آموزش و پرورش ، قرار بود 70 نوبت شیر رایگان در مقاطع پیش دبستانی ، مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه توزیع شود که تاکنون حدود 60 نوبت آن اجرا شده است.

حسن پور خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش در سال جاری تمهیدات ویژه ای در زمینه عقد قرارداد با کارخانجات موفق در توزیع شیر منظور کرده است تا مشکلات مربوط به توزیع شیر را کاهش دهد.

این مسئول یادآور شد: در فصل زمستان توزیع شیر مدارس شهرستانهای استان تهران تنها درمناطق صعب العبور و دور از دسترس همچون فیروزکوه و دماوند با مشکل مواجه بود که با بهبود وضعیت جاده ها ، شهرستانهای مذکور نیز به طور منظم شیر خود را دریافت کردند.

مراسم اختتامیه توزیع شیر مدارس تهران 24 اردیبهشت ماه به طور متمرکز در شهرستان ورامین و در سایر شهرستان ها به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.