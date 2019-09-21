برگزاری ۵۰ برنامه شاخص به مناسبت هفته دفاع مقدس در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خانی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت بمناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان، با اشاره به اهمیت احیای فرهنگ دفاع مقدس گفت : حدود ۵۰ برنامه شاخص محوری در سطح ناحیه شهرستان پردیس برگزار می شود که حوزه ها و پایگاههای بسیج برنامه های سطح خودشان را نیز دارند .

وی ضمن تشریح این برنامه ها، با اشاره به فضا سازی متناسب با هفته دفاع مقدس در کل شهرستان به محوریت مجموعه سپاه و همکاری شهرداری‌ها بیان داشت: با توجه به نقش ویژه ای که بانوان طی سالهای دفاع مقدس داشتند تصمیم گرفتیم برنامه ای تحت عنوان نقش بانوان در هفته دفاع و همایش بانوان جهادگر عاشورایی را برگزار کنیم.

حمزه خانی افزود: در بسیج جامعه زنان اقدام خوبی صورت گرفت و در خصوص تهیه یک بانک اطلاعاتی از بانوانی که در دفاع مقدس بعنوان پرستار، بهیار،نیروی خدماتی و بسته بندی اقلام مورد نیاز بسیجیان برای اعزام به جبهه از این شهرستان حضور داشتند اقدام کردند.

فرمانده سپاه پردیس گفت:همایشی برای بانوان با محوریت زنان برگزار و از این بانوان جهادگر دعوت شود تا در برنامه خاطره گویی و فرهنگ دفاع مقدس شرکت داشته باشند و و از آنان تقدیر شود.

حمزه خانی در تشریح برنامه های هفته دفاع خاطر نشان کرد : کاروان میز خدمت که با کاروان شهدا برگزار می‌شود طی این برنامه‌نیروهای پزشکی و اداری به مناطق محروم شهرستان اعزام و خدمات پزشکی و بسیج ادارات بصورت رایگان ارائه می شود.

وی یکی دیگر از برنامه‌های شاخص را شناسایی خانواده های دارای بیمار صعب‌العلاج خواند و گفت : طی بررسیهای میدانی که انجام دادیم به خانوادهایی برخورد کردیم که بدلیل مناعت طبعی که دارند تحت پوشش هیچ نهادی نیستند که در میز خدمت، افراد جامعه هدف شناسایی و برنامه‌های حمایتی برای آنها خواهیم داشت .

حمزه خانی تصریح کرد: دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان،برگزاری مسابقه تیراندازی بین مسولان شهرستانی، اعزام کاروانهای نمادین دفاع مقدس، دعوت از تیم‌های هنری و نمایشی و اجرای برنامه توسط آنان، غبارروبی مزار شهدا در شهرستان با حضور مسئولان شهرستانی، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، اکران فیلم‌های دفاع مقدس در پارکها و مساجد سطح شهرستان، برگزاری یادواره شهدا با حضور سردار سرتیپ رودکی‌فر در مسجد جامع پردیس و همچنین یادواره شهدا با سخنرانی سردار کوثری در تاریخ ۵ مهر در بومهن، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس جهت آشنایی دانش آموزان با ارزشها و خاطرات دفاع مقدس، ثبت نام از عموم شهروندان و اعزام آنان به باغ موزه دفاع مقدس بصورت رایگان از دیگر برنامه‌های پیش رو طی هفته دفاع مقدس در شهرستان است.