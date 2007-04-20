به جای اوکراین به سنگاپور می رویم / به دنبال سهمیه المپیک هستیم

عمران پورعسگرپرست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جیوگارنیک به عنوان مربی مردان به همراه دستیار خود خانم استال مونیکا کار خود را از ابتدای هفته جاری با تیم های ملی مردان وزنان کشورمان آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه این دو مربی قهرمانان زیادی را به المپیک فرستاده اند اظهار داشت: برنامه ما با این دو مربی طی یک سال آینده در دو بخش کوتاه مدت حضور در مسابقات آسیایی و قهرمانی جوانان آسیا و دیگری کسب سهمیه المپیک و حضور در مسابقات انتخابی المپیک است.

عسگرپرست افزود: رقابت های قهرمانی جوانان آسیا برای ما بسیار مهم است . به دلیل همزمانی دو مسابقه قهرمانی جهان در اوکراین در اواخر اردیبهشت ماه و یک تورنمنت آسیایی در سنگاپور به جای حضور در مسابقات جهانی به این تورنمنت آسیایی می رویم. هدفمان از این حضور کسب تجربه با حریفان آسیایی برای شرکت در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در کره است.

مسئول کمیته روئینگ ادامه داد: کسب سهمیه المپیک برای ما بسیار سخت است اما هیچ کاری نشد ندارد. در حال حاضر در قاره آسیا به غیر از چین یک یا دوسهمیه دیگر برای این رشته وجود دارد و امیدواریم با در نظر گرفتن استعداد بچه ها به این مهم دست یابیم.

وی تصریح کرد: فدراسیون به این رشته المپیکی اهمیت زیادی می دهد و هرچند کار این رشته در کشور بتازگی آغاز شده اما با این وجود در این مدت امکانات خوبی برای آن مهیا شده به طوری که درست قبل از پایان سال گذشته 20 فروند قایق استاندارد خارجی برای تیم های ملی وارد کشور شد و هم اکنون در اختیار ما قرار گرفته است.