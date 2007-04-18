رایزنی گیتس با مبارک درباره خاورمیانه و فروش تسلیحات آمریکایی به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس در دومین‌ بخش‌ از سفر دوره‌ ای‌ خود به‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ امروز چهارشنبه‌ با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و حسین طنطاوی همتای مصری خود در قاهره دیدار کرد.



مسائل مربوط به خاورمیانه و فروش تسلیحات ساخت آمریکا به مصر از محورهای مذاکرات گیتس با مبارک و طنطاوی اعلام شده است.



بر اساس این گزارش، وزیر دفاع‌ آمریکا در گفتگو با رئیس‌ جمهور مصر درباره اوضاع عراق و‌ ‌قدرت‌ رو به‌ رشد ایران‌ در منطقه‌ و اوضاع لبنان‌ گفتگو کرده است.

گیتس سفر دوره‌ ای‌ خود را به خاورمیانه از روز دوشنبه با دیدار از اردن آغاز کرد.

وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود بدون در نظر گرفتن نقش مثبت وسازنده ایران در کمک به برقراری امنیت وثبات در عراق گفت : ایران باید برای بهبود اوضاع در عراق نقشی مثبت ایفا کند و ما کشورهای همسایه را تشویق می کنیم تا از نفوذشان برای از بین بردن سطح درگیری ها و خشونت ها در عراق استفاده کنند.

وی ضمن مهم توصیف کردن اجلاس بین المللی درباره عراق که قرار است 14 اردیبهشت برگزار شود؛ خواستار حمایت‌ مصر از دولت‌ نوری المالکی در عراق نیز شد.

گیتس افزود: هرکاری‌ که‌ کشورهای‌ همسایه‌ عراق‌ می‌ توانند برای‌ کمک‌ به‌ تقویت‌ دولت‌ این‌ کشور انجام‌ بدهند؛حرکتی‌ مثبت‌ تلقی می شود.

یک‌ مسئول‌ پنتاگون که‌ خواست‌ نامش‌ فاش‌ نشود، گفت : گیتس‌ در تلاش است تا مصر بار دیگر نقش‌ خود را در مناقشه اسرائیل‌ و فلسطینی ها‌ احیاء کند.