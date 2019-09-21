به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه به تازگی در پیامی خطاب به آمریکا اعلام کرده است که سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰ » مستقر در ترکیه جنگندههای نسل پنجم «اف- ۳۵ لایتنینگ» ساخت آمریکا را بیاعتبار میسازد.
در بخشی از پیام وزارت دفاع روسیه خطاب به آمریکا آمده است که جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ فقط برای مالیات دهندگان آمریکایی و خریداران خارجی نامرئی است.
ترکیه در حالی پروژه اس-۴۰۰ با روسیه را پیش میبرد که مقامات آمریکایی پیش از این به ترکیه هشدار داده بودند که اگر سامانههای اس-۴۰۰ را از روسیه تحویل بگیرد، از پروژه جنگندههای اف-۳۵ خارج خواهد شد و با تحریمهای جدید آمریکا روبرو میشود.
واشنگتن در این باره اعلام کرده است که سامانه دفاعی روسیه با ناتو سازگاری ندارد و تهدیدی برای جنگندههای آمریکایی «اف-۳۵» است.
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