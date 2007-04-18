به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری امارات(وام)، محورمذاکرات "نیکولا میشل" با امیل لحود درباره دادگاه بین المللی برای بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان و اختلافات داخلی این کشور درقبال تشکیل این دادگاه بود.

"میشل" گفت : دادگاه بین المللی( برای محاکمه متهمان به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان) سرانجام تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری کویت، مشاور حقوقی "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت: این نشست به نوبه خود فرصت مناسبی بود.

وی افزود: "سفرمن به لبنان بیانگر تلاش صادقانه مقامها وسران لبنانی برای انجام مذاکرات سازنده با هدف تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی است".

"نیکولا میشل" همچنین مذاکرات خود را با "لحود" عمیق و سازنده خواند.