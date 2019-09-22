خبرگزاری مهر – گروه استان ها: بیش از ۲۰ سال خشکسالی بزرگترین استان کشور را در تنگنا قرار داده میانگین بارش بلند مدت استان کرمان ۱۲۵ میلیمتر است اما سالهاست استان کرمان چنین آماری را نیز تجربه نکرده، این درحالیست که این میزان بارش نیز در مقایسه با اکثر استانهای کشور بسیار اندک است.

کاهش بارندگی در کرمان در حالی عرصه را بر مردم تنگ کرده است که بخش قابل توجهی از آبهای موجود در استان کرمان در بخش کشاورزی هدر می رود، یک سوم از باغهای کشور در استان کرمان قرار گرفته است و هزاران هکتار زمین هر سال زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می رود.

کشاورزی آب کرمان را می بلعد

نکته اصلی اما آبیاری بخش قابل توجهی از این مزارع به شیوه سنتی است که ۹۰ درصد از منابع آبی استان را هر سال هدر می رود.

این در حالی است که ۹۵ درصد از آب موجود در استان در بخش کشاورزی استفاده می شود و مابقی در زمینه آب شرب و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

مهمترین طرح تامین آب در کرمان انتقال از سرشاخه های زاینده رود در چهارمحال و بختیاری بود که این طرح با وجود اینکه بیش از یک دهه مطرح شده است اما در تعارض مسائل اجتماعی و کمبود آب زاینده رود مسکوت مانده است.

اما و اگر در اجرای طرح های انتقال آب به کرمان ادامه دارد

کرمانی ها برای رهایی از بی آبی دست به دامان منابع آبی موجود در استان کرمان شدند و طرح انتقال آب از سد امیرتیموری یا همان پروژه معروف صفا رود را به اجرا گذاشتند که این طرح نیز به دلیل خشکسالی در جنوب کرمان با مخالفتهایی رو برو شد.

آب صفارود در حالی قرار بود به کرمان منتقل شود که دقیقا در محل اجرا ۵۵ روستا به دلیل بی آبی با تانکر آبرسانی می شود و مشکلات ناشی از بی آبی در جنوب کرمان نیز یکی از دلایل توقف اجرای این طرح است.

گفته می شود مشاور پروژه انتقال آب از سد صفارود کسی است که مشاوره سد گتوند را انجام داده است.

از مجموع طرح های رفع مشکلی بی آبی در کرمان تشکیل شورای حفاظت آب در کرمان در سالهای ابتدایی دولت یازدهم در کرمان کلید خورد.

در این شورا دهها مصوبه برای صرفه جویی و استفاده بهینه از آب تصویب شد اما با رفتن رزم حسینی از استان کرمان اجرای این طرح نیز کم رنگ تر شد و حالا تنها یک پروژه باقی مانده است که عملیات اجرایی آن با پیگیری صنایع بزرگ جنوب شرق در حال اجرا است.

طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان که قرار است آب بخش صنعت را تامین کند این طرح توسط شرکت مس، چادرملو و گلگهر در حال اجرا است و انتظار می رود حداقل این طرح به مرحله اجرا گذاشته شود.

1.1 میلیارد برداشت آب منفی از ذخایر زیر زمینی کرمان

در حالیکه اکثر طرح های انتقال حوزه به حوزه در کرمان با مانع رو برو شده اند که همچنان برداشت آب از منابع آب زیر زمینی استان کرمان ادامه دارد و سالانه ۶.۲ میلیارد مترمکعب آب برداشت می شود که ۱.۱ میلیارد مترمکعب برداشت منفی است.

۹۵ درصد آب موجود و استحصالی در کرمان در بخش کشاورزی استفاده می شود و بخش عمده آن هدر می رود، یک درصد در بخش صنعت و چهار در صد نیز برای شرب استفاده می شود.

در سالهای اخیر گردش اقتصادی استان کرمان از کشاورزی به صنعت در حالی روی داده که به گفته کارشناسان دیگر آبی برای توسعه صنعت نیز باقی نمانده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان در گفتگو با مهر می گوید: کرمان دارای یک اقلیم خشک و نیمه خشک است که میزان بارندگی در این استان از میانگین کشوری نیز پایین تر است که همین میزان بارش هم سالهاست محقق نشده است.

محمد رجبی زاده می افزاید: از مجموع ۱۸.۶ میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه کرمان بخش قابل توجهی در خاک نفوذ می کند و ۷۰ درصد نیز تبخیر می شود و ما بقی در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

وی بیان کرد: در زمینه آبخیزداری حوزه آبخیز در سال استان کرمان تاکنون ۱۱ درصد مساحت شمال استان تحت پوشش قرار داردکه در مجموع ۴.۶ میلیون مترمکعب آب مدیریت شده است و ۱۲۱ میلیون مترمکعب نیز به سفره های آب زیر زمینی تزریق شده است.

برای اجرای کامل طرح های آبخیزداری به اعتبار نیاز داریم

وی خواستار تامین اعتبار برای اجرای کامل طرح های آبخیزداری و کنترل روان آبهای ناشی از بارندگی ها در استان کرمان شد و بیان کرد: باید در کشاورزی که پر مصرف ترین حوزه استان کرمان است تحولی عظیم در بحث آبیاری انجام شود تا از هدر رفت آبها جلوگیری می شود.

رجبی زاده گفت: هم اکنون با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته بخش قابل توجهی از آب های موجود در این بخش به دلیل کشاورزی سنتی و آبیاری سنتی هدر می رود.

وی خواستار مدیریت منابع موجود آبی در استان کرمان شد و بیان کرد: مسئولان باید به دنبال راهکاری برای حل مشکل آب در استان کرمان باشند.

در حالیکه اکثر راهکارهای مسئولان استان کرمان در زمینه تامین آب با مانع روبرو شده است اما حالا نماینده کرمان از نهایی شدن قرارداد انتقال آب به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب برای مصرف شرب به شهر کرمان خبر می دهد.

آب را از خلیج فارس به کرمان می آوریم

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر می گوید: یکی از مشکلات موجود در استان کرمان کمبود شدید آب است که در حال حاضر گریبان گیر مردم شده و در آینده این وضعیت بدتر خواهد شد.

وی افزود: تغییرات اقلیمی و خشکسالی طبق الگوهای هواشناسی همچنان ادامه دارد و باید فکری برای تامین آب استان کرمان بکنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: اکثرطرح های انتقال آب به استان کرمان با چالش مواجه شده اند اما نمی توان دست روی دست گذاشت و منتظر آینده ماند، در درجه اول باید مصرف آب در کرمان مدیریت شود به خصوص در بخش کشاورزی نباید آب بی برنامه در اختیار قرار گیرد بلکه آبهای موجود باید مدیریت شوند و اجازه استفاده از این آب برای تولید محصولات بی ارزش داده نشود.

پور ابراهیمی افزود: یکی از طرح هایی که در حال حاضر در حال انجام است و به زودی آب به کرمان می رسد انتقال آب از خلیج فارس و شیرین کردن آب است.

وی ادامه داد:با پیشنهاد بنده و موافقتهای صورت گرفته قرار است ۳۰ میلیون مترمکعب آب از خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان به شهر کرمان اختصاص داده شود.

وی گفت: در صورت اجرای این طرح مشکل آب کرمان حل خواهد شد و می توان با فراغ بال بیشتر برای آینده استان برنامه ریزی کرد.

وی بیان کرد: طرح انتقال آب به وسیله شرکتهای مس، چادر ملو و گل گهر برای استفاده از این آب در بخش صنعت انجام می شود و شامل اجرای یک خط انتقال آب به طول ۴۵ کیلومتر از سرچشمه به مسیر کرمان – رفسنجان می شود.

وی اضافه کرد: یک خط انتقال به نام خط انتقال خراسان که بلااستفاده مانده است برای انتقال آب به کرمان وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.

حالا باید منتظر ماند و دید اجرای این طرح عملا کلید می خورد یا بار دیگر با مشکلات جدیدی روبرو و این طرح نیز متوقف می شود.