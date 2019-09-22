به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، معترضان مصری شنبه شب هم چنان به تظاهرات خود علیه دولت این کشور و رئیس جمهور آن ادامه دادند.

این تظاهرات مشخصا در دو استان سوئز و الغربیه برگزار شد به طوریکه معترضان مصری خواهان برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.

پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در استان سوئز که خواستار کناره گیری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور بودند، به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی مصر طی بیست‌وچهار ساعت گذشته حداقل ۷۴ نفر از معترضان به ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» را بازداشت کردند.

این تظاهرات اولین اعتراض عمومی پس از روی کار آمدن السیسی در مصر از سال ۲۰۱۴ است.