نيكوكاران سخاوتمند زلزله زدگان را ياري رسانند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بهزيستي کشور هموطنان مي توانند کمکهاي نقدي ريالي خود را به شماره حساب 90190 بانک ملي شعبه حافظ و کمکهاي نقدي ارزي را به شماره حساب 200237 بانک ملي شعبه حافظ واريز کنند .

روابط عمومي اين سازمان اعلام کرد ، همچنين هموطنان مي توانند براي ارسال کمکهاي غير نقدي خود به مجتمع هاي توانبخشي بهزيستي در مناطق مختلف تهران مراجعه کنند ، ساير هموطنان در شهرهاي ديگر نيز مي توانند کمکهاي غير نقدي خود را به دفاتر بهزيستي در استان و شهرستان محل سکونت خود تحويل دهند .