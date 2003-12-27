۶ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۱۱

سازمان بهزيستي كشور خواستار شد :

نيكوكاران سخاوتمند زلزله زدگان را ياري رسانند

سازمان بهزيستي كشور از تمام هموطنان خير ايراني دعوت كرد تا در اسرع وقت كمكهاي نقدي و غير نقدي خود را به مراكز مختلف توانبخشي بهزيستي استان تهران تحويل دهند .

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بهزيستي کشور هموطنان  مي توانند کمکهاي نقدي ريالي خود را به شماره حساب 90190 بانک ملي شعبه حافظ و کمکهاي نقدي ارزي را به شماره حساب 200237 بانک ملي شعبه حافظ واريز کنند .

 روابط عمومي اين سازمان اعلام کرد ، همچنين  هموطنان مي توانند  براي ارسال کمکهاي غير نقدي  خود  به  مجتمع هاي توانبخشي بهزيستي در مناطق مختلف تهران مراجعه کنند ، ساير هموطنان در شهرهاي ديگر نيز مي توانند  کمکهاي غير نقدي خود را به دفاتر بهزيستي در استان و شهرستان محل سکونت خود تحويل دهند . 

