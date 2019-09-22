نتایج پذیرش دوره‌ های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج پذیرش نهایی در دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۳۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی افزود: ۴۶ هزار و ۸۱ نفر در این دوره ها پذیرفته شده اند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۴۱۲ نفر زن و ۳۰ هزار و ۶۶۹ نفر مرد هستند.

به گزارش مهر، براساس ضوابط مربوط به گزینش هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف در پذیرش ‌دوره‌های مذکور از بین داوطلبانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی ‌و ظرفیت‌های‌ تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.

پذیرفته‌شدگان باید برای ثبت‌نام از روز یکشنبه ۳۱ شهریور تا سه‌شنبه ۲ مهر با در دست داشتن مدارک مندرج در این اطلاعیه و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مذکور به موسسات محل قبولی خود مراجعه کنند.

تمام پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر برای ثبت نام به موسسه کد قبولی خود مراجعه کنند. عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت‌نام شامل شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری، تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت، اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن است.

گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم (برای داوطلبان نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام آموزشی ۳-۳-۶) و یا دیپلم سه ساله نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی (نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن و اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است، از دیگر مدارک مورد نیاز است.

گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسؤل، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل) و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-۲ مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات ۴ و ۵ دفترچه راهنمای پذیرش مشخص کند (برای برادران) از جمله مدارک ثبت نام است.