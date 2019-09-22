سردار محمدرضا مهماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از رانندگان از ال ای دی های رنگی در جلوی خودروهایشان استفاده می کنند تا بتوانند از خطوط ویژه حرکت کنند، آیا پلیس راهور برنامه ای برای کنترل این خودروها دارد اظهار کرد: چراغ های ال ای دی هایی که در جلوی شیشه خودروها نصب می شود باید با مجوز باشد و اینگونه نیست که هر فردی بخواهد به صلاحدید و جایگاهی که دارد از این چراغ ها استفاده کند.

وی افزود: مامورین راهنمایی و رانندگی در داخل خطوط ویژه به صورت مستمر خودروهایی که از این چراغ ها استفاده می کنند را رصد می کنند و اگر خودرویی از نظر آنها مشکوک به استفاده غیرمجاز از چراغ های ال ای دی باشد، خودرو را متوقف و مدارک را کنترل می کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به طرح های این پلیس برای رصد بیشتر خطوط ویژه گفت: این کنترل ها به تازگی آنقدر زیاد شده است که افرادی هم که مجوز دارند به این توقف ها و معطلی ها و اتلاف وقت ها شاکی شدند و شکایت می کنند که پلیس وقت ما را می گیرد و اگر از قسمت عادی خیابان عبور کرده بودیم زودتر به مقصد می رسیدیم.

سردار مهماندار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر ماموران راهور با خودرویی که از ال ای دی بدون مجوز استفاده کردند مواجه شوند چه می کنند، گفت: اگر خودرویی باشد که از ال ای دی بدون مجوز استفاده کرده است، خودرو فورا متوقف و به پارکینگ منتقل می شود و همچنین ال ای دی هم توقیف می شود.

وی در پایان تاکید کرد: خودروی متخلف ۷۲ ساعت توقیف و برای راننده متخلف هم برابر با جریمه ای که در قانون برای عبور غیرمجاز از خط ویژه پیش بینی شده است جریمه صادر می شود.