سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی ما با ملوان مسابقه فوق العاده حساسی است زیرا هر 2 تیم تنها برای پیروزی به میدان می روند.

وی ادامه داد: در زمان بد و سختی باید با ملوان بازی کنیم. ما به فکر ارتقای جایگاه خود در جدول رده بندی هستیم اما آنها بازیکنان باغیرت، جنگنده و دونده ای را در اختیار دارند و اگر برابر ما پیروز نشوند به پلی آف سقوط می کنند به همین دلیل این دیدار بسیار حساس شده است.

کربکندی همچنین تاکید کرد: سلامت فوتبال را با چیز دیگری عوض نمی کنم و قبول ندارم تیمی آلوده به این مسائل را به میدان بفرستم. ما در این بازی تمام تلاشمان را برای پیروزی به کار می بندیم و با تفکر پیروزی و شکست حریف به میدان می رویم. آنها هم چنین تفکری دارند و مطمئنا تیمی که عملکرد بهتری داشته باشد برنده خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان گفت : در فوتبال حرفه ای همه تیم ها برای کسب 3 امتیاز مسابقه برنامه دارند و ما هم برای رسیدن به این هدف به انزلی می رویم. برایمان هم ماندن فولاد، راه آهن و یا ملوان در لیگ تفاوتی ندارد و به همین دلیل بدور از هرگونه تفکر حاشیه ای برابر ملوان به میدان می رویم.

دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر ساعت 30/16 روز جمعه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.