بازپس گیری ۱۰هکتار اراضی ملی فیروزکوه/ ویلای میلیاردی تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف ۱۰هکتار اراضی ملی در پلاک مزداران این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: این اراضی در راستای اجرای حکم قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی بازپس گیری و به دولت بازگردانده شد.

وی ادامه داد: به منظور حفظ انفال و اراضی ملی و برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز، در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ۵۴۴ مترمربع اراضی ملی در پلاک ارجمند که متصرف اقدام به ساخت وساز کرده بوده از ید متصرف خارج و تمامی بناهای ایجاد شده مورد تخریب قرار گرفت.

این مسئول منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه بیان داشت: با پیگیری های به عمل آمده حکم تخریب ویلایی در پلاک حصاربن این شهرستان از سوی محاکم قضائی صادر که با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی این حکم صادره به مرحله اجرا درآمد و با تخریب این ویلا حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی آزادسازی شد.