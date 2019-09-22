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۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه خبرداد؛

بازپس گیری ۱۰هکتار اراضی ملی فیروزکوه/ ویلای میلیاردی تخریب شد

بازپس گیری ۱۰هکتار اراضی ملی فیروزکوه/ ویلای میلیاردی تخریب شد

فیروزکوه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه از رفع تصرف ۱۰هکتار اراضی ملی در پلاک مزداران این شهرستان خبرداد و گفت: ویلای میلیاردی در این شهرستان نیز تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف ۱۰هکتار اراضی ملی در پلاک مزداران این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: این اراضی در راستای اجرای حکم قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی بازپس گیری و به دولت بازگردانده شد.

وی ادامه داد: به منظور حفظ انفال و اراضی ملی و برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز، در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ۵۴۴ مترمربع اراضی ملی در پلاک ارجمند که متصرف اقدام به ساخت وساز کرده بوده از ید متصرف خارج و تمامی بناهای ایجاد شده مورد تخریب قرار گرفت.

این مسئول منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه بیان داشت: با پیگیری های به عمل آمده حکم تخریب ویلایی در پلاک حصاربن این شهرستان از سوی محاکم قضائی صادر که با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی این حکم صادره به مرحله اجرا درآمد و با تخریب این ویلا حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی آزادسازی شد.

کد مطلب 4725114

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