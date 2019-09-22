ورود ۳ هزار و ۵۰۰ نودانشجوی کارشناسی به دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران امروز در این مراسم خطاب به دانشجویان گفت: ما میدانیم که شما یک دوره پر هیجان را پشت سر گذاشتید. یکی از وظایف دانشگاه ها این است که آینده را ترسیم کنند و در جهتی که درست است قدم برداریم.

وی با اشاره به تحولات شگرف در ۲۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: ۲ دهه گذشته وای فای، ای تی، موبایل های هوشمند، نانوتکنولوژی،ماشین های الکتریکی هوش مصنوعی و علوم شناختی وجود نداشت ولی امروز همه درباره این موارد صحبت می کنند.

رییس دانشگاه تهران اضافه کرد: پیش بینی میشود ۲۰ سال آینده ۴۷ درصد شغل های امروز از بین خواهد رفت. مهمترین مکان هایی که باید امروز به این موضوعات فکر و جایگزین مناسبی برای این شغل ها پیدا کنند، دانشگاه ها هستند.

نیلی ادامه داد: سال ها پیش دانشگاه های آموزش محور خوبی بودیم و در حوزه پژوهش در آغاز راه بودیم اما امروز می بینیم که پارک های علم و فناوری و استارتاپ ها به وجود آمده اند که جز جدایی ناپذیر دانشگاه ها هستند.

نیلی ضمن بیان این مطلب که دانشگاه تهران یک دانشگاه بین المللی است و در جهان علم و دانش حضور دارد، افزود: رشته های مختلفی در دانشگاه ها تهران کنار هم قرار گرفتند و این یعنی علم، مرزی ندارد. شما باید از همه ظرفیت های علمی دانشگاه استفاده کنید.

وی در ادامه دو وجهی شدن برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی را یکی از شجاع ترین برنامه های آموزش عالی نام برد و گفت: براساس این برنامه دانشجویان می توانند بخشی از تحصیل خود را در یکی دیگر از مراکز آموزش عالی و یا یک دانشکده دیگر بگذرانند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تغییر و نوآوری امروز به یک امر روزمره در دنیا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین ما هم باید در همه‌امور نوآور باشیم با این هدف که نگاهمان توسعه کشور باشد.

وی با بیان اینکه امیدوارم بهترین دوران زندگی خود را در دانشگاه تهران داشته باشید گفت: ما کمک خواهیم کرد که طراحی بهتری از آینده خود داشته باشید.

در پایان این مراسم هیات رئیسه دانشگاه به همراه روسای دانشکده و پردیس ها از رتبه های برتر امسال در دانشگاه تهران تقدیر کردند.