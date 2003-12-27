خطاي پنالتي صحيح بود

حسين خوشخوان ناظر بازي دو تيم سايپا و سپاهان در گفت و گو با خبرنگار " مهر " با بيان مطلب فوق افزود : سپاهان در اين مسابقه براي حضور در جمع تيمهاي بالا نشين نياز به پيروزي داشت و سايپا نيز براي فرار از سقوط به اين مساله مي انديشيد به همين خاطر دو تيم براي رسيدن به اين هدف حتي به خشونت روي آوردند و اين کار داوررا با مشکل روبه رومي کرد.

وي گفت : اينکه اعلام کنيم داور بدون مشکل قضاوت مي کند درست نيست چون عوامل موجود در يک مسابقه درنحوه قضاوت موثر هستند. با اين حال آقاي اصفهانيان قضاوت خوبي داشتند وبازيکنان و مربيان سايپا بي دليل اعتراض مي کردند. نکته مهمي که در بازي ديروز مثل هميشه مورد غفلت واقع شد و از قوانين مهم داوري فوتبال است وقتهاي تلف شده در بازي است و اينکه اين وقتها تا چه اندازه مي تواند در سرنوشت يک مسابقه تاثير گذار باشد. داور به درستي سه دقيقه وقت تلف شده را اعلام کرد ودر همين اوقات نيز مقداري وقت تلف شده وجود داشت که به درستي از سوي اصفهانيان مورد محاسبه قرار گرفت و در همين زمان خطاي پنالتي روي نويد کيا حادث شد که با توجه به زاويه ديدي که من داشتم اين خطا پنالتي بود و داور به درستي در سوت خود دميد.

خوشخوان در ادامه تصريح کرد : به عقيده من جواد آشتياني نويد کيا را ازا پشت شارژ کرد ولي با اينحال عصر امروز در کميته داوران فيلم بازي را مورد بازبيني قرا خواهيم داد تا حقي از کسي ضايع نشود ضمن اينکه به عقيده من داور درزمينه گلها هيچگونه تاثيري نداشت وبازي روند خود را به درستي ادامه داد.

وي در پايان گفت: تيمها بايد بدانند که تنها اين داور نيست که دچار اشتباه مي شود و بايد قبول کرد که نقش داوران در تعيين نتايج به همان اندازه است که تيمها در انجام برنامه هاي تاکتيکي خود با مشکل مواجه مي شوند.