۵ هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه رزجرد رفع تصرف شد

یدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری های همکاران امور منابع آب شهرستان قزوین و با صدور حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی حدودپنج هزار متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه رزجرد در استان قزوین رفع تصرف شد.

وی افزود: شرکت آب منطقه ای قزوین تاکنون همه تصرفات صورت گرفته در گذشته را بصورت رودخانه به رودخانه شناسایی کرده و اخطارهای لازم به مالکین نیز در این خصوص ابلاغ و برای آن دسته از مالکین که توجهی به اخطار ها نکرده اند در محاکم قضایی تشکیل پرونده داده شده که احکام مربوطه بتدریج در حال صدور هستند.

ملکی تصریح کرد: با طرح شکایت در مراجع قضایی و پیگیری های بعمل آمده طی این اقدام همه مستحدثات و اعیانی های واقع در بستر و حریم رودخانه رزجرد که به صورت دیواره کشی و فنس کشی باغ، ویلا و اراضی مسکونی و ... انجام شده بود، شناسایی و پس از طی روال قانونی و اخذ احکام قضایی بازگشایی شد.

وی در پایان با اشاره به تداوم فعالیت های شرکت در این خصوص عنوان کرد: سایر احکام قضایی اخذ شده نیز در حال اجرا است و امیدواریم بزودی شاهد آزاد سازی همه تصرفات رودخانه رزجرد باشیم و در هیمن راستا نیز انتظار می رود مردم همکاری مناسبی با شرکت آب منطقه ای قزوین داشته باشند تا در زمان وقوع سیلاب شاهد خسارات جانی و مالی نباشیم.