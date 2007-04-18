برنامه ریزی های دولت در صنعت گردشگری پایدار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر طرح ملی پردیسان افزود: یکی از مشکلات موجود بر سر راه پردیسان، علاوه بر کمبودهای مالی نبود موسسه یا افرادی است که بتوانند با اطمینان خاطر در صنعت گردشگری سرمایه ‌گذاری کنند زیرا بخش خصوصی هنوز در این مورد دل نگران و مردد است.

علی اکبر تقی ‌زاده در بیان دلیل این دل نگرانی ‌ها گفت: علت اصلی آن است که دولت برنامه ‌ریزی ‌هایی در این صنعت کرده اما این برنامه‌ ها چنان که باید، پایدار نیست.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای برطرف کردن این مشکلات، در بهره ‌برداری از این بناها شیوه بهره ‌برداری زنجیره ‌ای مدنظر قرار گیرد یعنی به جای واگذاری بناها به افراد متفرقه، مجموعه‌های با ثبات و با تجربه در رشته‌های مختلف گردشگری در اولویت واگذاری و بهره ‌برداری از این بناها واقع شود.

مدیر طرح ملی پردیسان افزود: با بهره ‌برداری از بناهای تاریخی در طرح پردیسان، مستلزم تفکر، فرهنگ، علاقه و سرمایه کافی است. با توجه به این اصل مهم، واگذاری بناها به افراد یا موسسات گردشگری ضعیف، کوچک و متفرقه هم کیفیت کار را پایین می ‌آورد و هم نظارت سازمان میراث فرهنگی را بر عملکرد این موسسات یا افراد دشوار می ‌کند اما در صورت واگذاری هر بنا به یک مجموعه با ثبات و بزرگ گردشگری که به عنوان یک آژانس معتبر گردشگری در کشور فعالیت شناخته شده ‌ای داشته است، تعداد زیادی از این مجموعه ‌ها و بناهای تاریخی تحت حمایت و پوشش قرار می ‌گیرد.

به عقیده وی، این قبیل موسسات به دلیل برخورداری از تجربه و سرمایه ‌کافی، نگران جذب گردشگر و بازگشت سرمایه‌ نیستند به علاوه چون با مدیریت واحدی در سطح کلان اداره می ‌شوند، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری نیز در نظارت بر عملکرد این بهره برداران، با مدیریت واحدی روبه ‌رو خواهند بود که هم سبب ارتقای مدیریت و هم تسهیل نظارت بر کار مجموعه‌ ها و بهره ‌برداران می ‌شود.