ایران علاقمند به داشتن رابطه دوستانه با همه دنیا است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد درسومین روز از بیست وهفتمین سفر استانی خود بعد از ظهر امروز در جمع مردم شهرستان مهر با بیان اینکه امروز ملت ‌ایران با اکثریت قاطع ملتها و دولتها رابطه دوستانه و با صفا دارد گفت : دنیا باید بداند که ایران در دفاع از حقوق خود متحد و یکپارچه وباهمه قدرت ایستاده است وملت بزرگ ایران دردستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای سرسوزنی از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی تاکید کرد : خواسته این ملت استفاده کامل از همه ظرفیتهای انرژی هسته‌ای در زمینه صنعت،کشاورزی ، پزشکی و نیرو است .



احمدی نژاد عصبانیت امروز قدرتهای زورگو از پیشرفت ملتها را نشانگر انحطاط آن‌ها از مسیر انبیای الهی و فرورفتن در لجن خودخواهی و خودپرستی خواند.

وی افزود: پیام ملت ما به بشریت امروز این است که اگر علم، قدرت و فن در خدمت صفا و صداقت و راستی و خدمت به مردم قرار نگیرد درجهت انحطاط و نابودی تمدنها خواهد بود و اگر در این مسیر قرار گیرد کارساز و کارگشا خواهد بود.

رئیس جمهور مردم متدین و تلاشگر مهر را وارث یکی از تمدنهای کهن ایران زمین خواند و خاطر نشان کرد : مهر نقش مهمی در کمال و رشد بشری داشته است و سابقه مهر نشان از فرهنگ و مدنیت ایران قبل و بعد از حاکمیت اسلام عزیز است.

احمدی نژاد ایجاد اشتغال و ارایه 400 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به جوانان را از جمله اقدامات دولت برای رسیدگی و عمران و آبادانی مهر برشمرد .



رییس جمهور اختصاص اعتبار لازم برای تجهیز کامل بیمارستان شهر مهر و جاده مهر به اخند، ایجاد یک منطقه گردشگری در مهر ، اقدام برای کنترل سیلاب ، اعمال تعرفه برق مناطق گرمسیری ، گارزسانی به بخشهای اطراف مهر ، ایجاد یک واحد دانشگاهی و دو مجمتع مجهز ورزشی برای دختران و پسران مهر را از جمله دیگر برنامه دولت برای عمران این شهر ذکر کرد.