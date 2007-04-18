امنیت رکن اساسی اتحاد است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو عصر امروز در همایش تجلیل از فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران در کرج اظهار داشت: هر چند اتحاد بر امنیت اثرگذار است اما بدون امنیت دستیابی به اتحاد نیز دور از ذهن خواهد بود.

وی افزود: امنیت رکن اساسی آرامش خاطر است به همین دلیل دولت ها برای ایجاد آن هزینه های سنگینی می پردازند.

دانشجو خاطرنشان کرد: امنیت استان تهران به عنوان مرکز بر حفظ آرامش و امنیت تمام استان های کشور موثر است و به سرعت از وضعیت آن در این زمینه الگوبرداری می شود.

وی با تجلیل از عملکرد نیروی انتظامی استان تهران در سال های اخیر تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که در سایه تلاش های زحمتکشان این نیرو عملکرد سال 85 آن به مراتب بهتر از سال ماقبل بوده است.

دانشجو تاکید کرد: عملکرد مثبت نیروی انتظامی در کاهش جرائم ، مبارزه با موارد غیراخلاقی ، کاهش تصادفات رانندگی و آمار کشته شدگان به طور وضوح مشخص است و این موضوع به خصوص در ایام نوروز مشهود بود.

استاندار تهران با ارائه آمار در بخش های مختلف حوزه فعالیت نیروی انتظامی اذعان داشت: همه مردم امنیت خود در ایام نوروز را مدیون نیروی انتظامی هستند و امید است تلاش های این قشر زحمتکش در سایه تدابیر فرماندهان نیرو استمرار یاید.

در همایش تجلیل از عملکرد نیروی انتظامی استان تهران که توسط استانداری برگزار شد با حضور فرمانداران شهرستان های استان تهران ، فرماندهان ارشد سپاه از فرماندهان انتظامی شهرستان های استان تهران با اهدای لوح ، تجلیل به عمل آمد.