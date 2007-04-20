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۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

مجموعه "به سوی پژوهش" منتشر شد

مجموعه "به سوی پژوهش" با 5 عنوان توسط دفتر طلاب جوان حوزه علمیه قم منتشر شد.

مدیر دفتر طلاب جوان حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این مجموعه تلاش دارد روشهای پژوهش و کاربردهای آن را در کوتاه ترین قالبها به طلاب حوزه علمیه ارائه دهد که تاکنون 5 عنوان از این مجموعه با تلاش حجت الاسلام مسعود آذربایجانی عضو هیئت مدیره انجمن روان شناسی حوزه و با ویراستاری ادبی انجمن قلم حوزه علمیه قم منتشر شده است.

محقق افزود: حرفه ای ها چگونه کتاب می خوانند؟ تمرکز چرا و چگونه؟ از حافظه چه می دانیم، از شنیدن تا گوش دادن و مهارتهای یادداشت برداری عناوین منتشر شده در این مجموعه را شامل می شود.

کد مطلب 472593

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