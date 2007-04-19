درختان سرخه حصار قطعا توسط محیط زیست قطع شده است

غلامرضا پزشکی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرداری تنها زمانی اقدام به قطع درختان می کند که جهت اجرای پروژه عمرانی به این کار نیاز باشد گفت: شهرداری حتی در این موارد اقدام به کاشت درختان جایگزین می کند و قطع درختان سرخه حصار که در پارک جنگلی قرار داشتند و شهرداری خود اقدام به کاشت آنها کرده بود غیر منطقی است.

مشاور شهردار تهران در امور فضای سبز با تاکید بر اینکه اتهام قطع درختان سرخه حصار توسط شهرداری تهران که از جانب سازمان محیط زیست کشور مطرح شده است بیشتر جنبه سیاسی دارد افزود: برخی شخصیت ها قصد دارند تا وجهه شهرداری تهران را تخریب کنند و با طرح مسائل غیر کارشناسی اطلاعات غلطی را در این زمینه منتشر می کنند.

وی با اشاره به اینکه در رده های بالایی مدیریت در سازمان محیط زیست این مسائل طرح نمی شود در خصوص اظهارات دیروز فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قطعا اطلاعات غلطی به ایشان رسانده اند که برآیند آن اظهارات دیروز ایشان بود.

پزشکی راد با توجه به ادعای سازمان محیط زیست که گونه درختان سوزنی و زیتون را جهت کاشت در تهران مناسب نمی داند تاکید کرد: زیتون کاملا با شرایط اقلیمی و آب و هوای تهران سازگار است و کاشت آن هیچ اشکالی ندارد.

گفتنی است که روز گذشته فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نشست مطبوعاتی خود، ضمن اصرار بر عدم مشخص بودن مسئول اصلی قطع درختان سرخه حصار اظهارداشت: به نظر می رسد کسانی که شهرداری را مقصر این امر عنوان کرده اند قصد داشته اند تعامل میان شهرداری و محیط زیست را بر هم بزنند و شاید بنا داشتند از این امر بهره برداری سیاسی کنند.