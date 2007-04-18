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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

طراحی و ساخت ساعت آفتابی در دانشگاه صنعتی شاهرود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن نجوم شهرستان شاهرود در حال طراحی و ساخت ساعت آفتابی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساعت استوایی که به شکل نیمکره طراحی شده است در جلوی محوطه ساختمان آزمایشگاه های مرکزی این دانشگاه و با طرحی جدید برای اولین بار ساخته خواهد شد.

طراحان این پروژه معتقدند این طرح علاوه بر یک کار پژوهشی گامی در جهت احیای نمادهای فرهنگی و ملی کشورمان است.

این دانشجویان امیدوارند کار ساخت این ساعت آفتابی حلقوی تا 31 خرداد ماه سال جاری همزمان با برگزاری جشنواره ساعت های آفتابی به اتمام برسد.

ساعت آفتابی اولین بار در فرهنگ ایرانی و در مساجد قدیمی طراحی و کارکردهای مختلفی داشته است.

کد مطلب 472601

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