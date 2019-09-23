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۱ مهر ۱۳۹۸، ۸:۱۷

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

اجلاس «راه ابریشم» رونق گردشگری همدان را به دنبال خواهد داشت

اجلاس «راه ابریشم» رونق گردشگری همدان را به دنبال خواهد داشت

همدان - مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: برگزاری اجلاس «راه ابریشم» در ادامه اجلاس‌های سال گذشته، رونق گردشگری همدان را به دنبال خواهد داشت.

غلامحسین تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجلاس «راه ابریشم» باعث خواهد شد تا همدان بیش از گذشته در دنیا شناخته شود، اظهار کرد: برگزاری موفق اجلاس سران سازمان همکاری‌های آسیا (ACD)  و نیز اجلاس سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۱۸ باعث شد تا نام همدان در عرصه گردشگری بدرخشد.

تقوی ادامه داد: برگزاری اجلاس راه ابریشم در ادامه اجلاس‌های سال گذشته، رونق گردشگری همدان را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: این شرکت همه تلاش خود را کرد تا این اجلاس با شکوه برگزار شود.

وی افزود: در همین راستا چندین بیلبورد با حمایت شرکت علیصدر به منظور تبلیغات بهتر اجلاس نصب شد که خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی داشته است.

تقوی با بیان اینکه در برنامه‌های اجلاس، بازدید همه مهمانان از غار علیصدر پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد تا میزبان شایسته‌ای برای مهمانان اجلاس باشیم.

وی پیگیری ثبت جهانی آثار استان همدان را یکی از اولویت‌های مهم دانست و بیان داشت: در این راستا ما به دنبال آن هستیم تا پرونده ثبت جهانی غار علیصدر به عنوان یک اثر فاخر طبیعی تکمیل و برای سازمان جهانی یونسکو ارسال شود.

وی ابزار امیدواری کرد: با کمک همه مسئولین استان و متولیان امر زمینه ثبت جهانی غار علیصدر فراهم شود.

کد مطلب 4726012

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