40 پايگاه جمع آوري كمكهاي مردمي هلال احمر در تهران بر پا شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مواد غذايي فاسد نشدني، پوشاک، پتو، لوازم بهداشتي و درماني از مهمترين اقلام مورد نياز و ضروري اعلام شده است.

بر اساس اين گزارش تا کنون 37 هزار و 803 دستگاه چادر، 111 هزار و 553 تخته پتو، 50 هزار و 217 کيلو گرم نايلون، 79 هزار و 189 کيلوگرم مواد غذايي، 119 هزار و 900 کارتن انواع کنسرو، 33 هزار و 900 کارتن نان، 17 هزار و 309 شعله وسايل گرم کننده، 24 هزار و 78 کارتن ظروف، 14 دستگه تانکر آب سيار، 530 دستگاه چادر گروهي، 30 هزار و 150 تخته موکت، 3 هزار و 561 عدد لوازم پزشکي، 24 هزار و 410 ثوب پوشاک، 5 هزار و 577 عدد بيل و کلنگ، 245 هزار عدد مواد شوينده، 5 هزار و 496 بطري آب معدني و چندين هزار کيسه جسد به منطقه اعزام شده است.

همچنين تاکنون تيم امداد شامل 326 پزشک، 182 پرستار، 199 نفر پرسنل، يک هزار و 31 نفر امدادگر، 40 دستگاه آمبولانس، 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 59 دستگاه خودرو سنگين، 7 دستگاه بيل مکانيکي، و يک دستگاه لودر به منطقه زلزله زده از استانهاي مختلف کشور اعزام شده است."