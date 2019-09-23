اختصاص دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال برای اجرای طرح های قرآنی

حسن سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اعتبارات قرآنی امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی در سال جاری دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: از این میزان اعتبار در نظر گرفته شده ۹۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دارالقرآن و یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال نیز از محل اعتبارات استانی است.

سلمانی ادامه داد: بیشتر این اعتبار برای اجرای طرح‌های قرآنی توسط اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت خراسان‌جنوبی بین مؤسسات و خانه های قرآنی استان توزیع می شود.

وی با اشاره به طرح‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در سال ۹۸ افزود: برگزاری آموزش‌های عمومی قرآن در مؤسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی، برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی قرآنی و برگزاری آموزش‌های تخصصی قرائت قرآن‌کریم از جمله این طرح‌ها است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: همچنین در سال جاری برنامه‌هایی چون دوره‌های تربیت کادر متخصص به ویژه تربیت معلم حفظ، برگزاری جلسات شاخص تفسیر، برگزاری اردوهای آموزشی ویژه معلمان و استعدادهای قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارت قرآنی روحانیون پیگیری می‌شود.

سلمانی اظهارکرد: طبق روال سال گذشته برگزاری دوره‌های تربیت کادر متخصص و کارگاه‌های سبک زندگی قرآنی در اولویت است.

وی یادآور شد: با اشاره به ضعیف بودن اعتبارات فرهنگی و قرآنی در کل کشور یادآور شد: همین اعتبارات ضعیف قرآنی گاه به صورت نامتوازن توزیع می‌شود و استان‌هایی چون خراسان‌جنوبی بهره کمی از این اعتبارات می‌برند.