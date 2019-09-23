آموزش و پرورش کلید فتح آینده برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز دوشنبه در مراسم بازگشایی مدارس که در مدرسه مکتب الزهرا این شهرستان برگزار شد، افزود: وظیفه مدارس این است که انسان تربیت کرده و تحویل جامعه دهند، ما دانش آموزان را پرورش می دهیم تا برای آینده سالم آماده شوند و آموزش صحیح تمامی موارد مورد نیاز مقصد آنها را فراهم می کند.

وی خاطر نشان کرد: تربیت صحیح دانش آموزان باعث می شود تا در فردای کشور افراد با هر عنوان شغلی دارای کرامت انسانی باشند و مقام و منصب شان آنها را تایید نکند.

وی یاد آور شد: تربیت صحیح افراد باعث می شود تا جامعه از امکانات موجود استفاده صحیح در راستای رشد و تعالی، کند.

فرماندار هشترود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شهدا درس شجاعت عزت به ما آموختند و ما آسایش خود را مدیون ایثارگری و از جان گذشتگی آنان هستیم و بر ما وظیفه است تا یاد و خاطر آنها را زنده نگهداریم.