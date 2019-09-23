تربیت تمام ساحتی را در مدارس قزوین پیاده می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله رحمانی در آیین بازگشایی مدارس که صبح دوشنبه با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه، هدایت الله جمالی پور استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استانداز، شفیعی فرماندار و خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان در دبیرستان نمونه دولتی علامه جعفری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یاد سه هزار شهید، شهدای فرهنگی و مدافع حرم را گرامی می داریم و می دانیم رسالت سنگینی بر دوش ما گذاشته شده چون عزت و سربلندی ما در گرو تربیت فرزندانی با نگاه عاشورایی است.

وی بیان کرد: شعار امسال ما مهر حسینی و نشاط معنوی است تا دانش آموزانی حسینی تربیت کنیم لذا باید شخصیت هایی که در کربلا نقش آفرینی کردند الگوی ما باشند و بتوانیم فرزندان خود را حسینی تربیت کنیم.

رحمانی بیان کرد: مهمترین تکلیف ما اجرایی کردن سند تحول بنیادین است و نقشه راه ۱۶ هزار فرهنگی فرهیخته سند تحول بنیادین است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: اگر دنبال فردای بهتر هستیم باید به مدرسه توجه کنیم تا دانش آموزان به گونه ای تربیت شوند تا به حیات طیبه برسند.

وی گفت محور سوم ما تربیت تمام ساحتی و هویت ایرانی اسلامی است.

در ادامه این مراسم از دانش آموزانی که در مسابقات کشوری صاحب رتبه برتر شده بودند تجلیل شد.

حمیدی مشاور وزیر نیز در پایان این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش را قرائت کرد.