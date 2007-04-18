خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد

حسین زاده حسین مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعه استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت : این موضوع به هیچ عنوان مطرح نیست و منبع منتشر کننده آن نیز فعلا نامشخص است.

زاده حسین تصریح کرد : با اشخاص منتشر کننده این خبر کذب برخورد قانونی می شود.



خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در حالی مطرح شده است که 38 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز خواستار استیضاح محمود فرشیدی شدند .



محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت : تغییر وزیر آموزش و پرورش راهگشای مشکلات این وزارتخانه نیست و اصلاح امور مربوط به این دستگاه گسترده نیازمند عزم ملی است.