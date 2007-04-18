  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد

خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد

مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر استعفای محمود فرشیدی را جنگ روانی دانست و آن را به شدت تکذیب کرد.

حسین زاده حسین مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعه استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت : این موضوع به هیچ عنوان مطرح نیست و منبع منتشر کننده آن نیز فعلا نامشخص است.

زاده حسین تصریح کرد : با اشخاص منتشر کننده این خبر کذب برخورد قانونی می شود.

خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در حالی مطرح شده است که 38 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز خواستار استیضاح محمود فرشیدی شدند .

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت : تغییر وزیر آموزش و پرورش راهگشای مشکلات این وزارتخانه نیست و اصلاح امور مربوط به این دستگاه گسترده نیازمند عزم ملی است.

کد مطلب 472616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها