انگلیس: ایران مسئول حمله به آرامکو است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بوریس جانسون نخست‎وزیر انگلیس مدعی است ایران مسئول حمله به آرامکو- شرکت نفت عربستان سعودی- است و این احتمال وجود دارد که ارتش انگلیس بخواهد در تامین امنیت سعودی‎ها در قبال حملات آتی، مشارکت کند.

وی حین عزیمت به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مدعی شد: احتمال خیلی زیادی وجود دارد که ایران پشت حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی آرامکو باشد.

جانسون با ادعای تلاش برای پرهیز از تشدید تنش‏‌ها گفت نقش انگلیس پل زدن میان دوستان اروپایی و آمریکایی در باب این مسئله است.

این در حالی است که «دومنیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس نیز روز گذشته مدعی شد: بر اساس اطلاعاتی که مشاهده کرده‌ام متوجه شده‌ام که تقریبا غیر ممکن است حوثی ها در حمله به آرامکو دست داشته باشند. اینکه بگوئیم این حملات توسط حوثی ها انجام شده فاقد اعتبار است.

گفتنی است تاکنون فرانسه و آلمان از اینکه مسئولیت حملات 14 سپتامبر را متوجه ایران کنند؛ خودداری کرده‌اند حال آنکه جانسون قرار است در قالب E3 (کشورهای اروپایی طرف برجام) با همتایان فرانسوی و آلمانی دیدار کند.

جانسون همچنین قرار است روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس‎جمهوری ایران نیز دیدار کند حال آنکه احتمال می‎رود علاوه بر آرامکو، موضوع نازنین زاغری جاسوس دوتابعیتی نیز از محورهای گفتگوی طرفین باشد.