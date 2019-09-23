تعیین رتبه اعتباری ملاک غربالگری یارانه

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد و بر خلاف اهداف پیش بینی شده، به دلیل اجرای اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.

یکی از اصلی ترین انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود ۵ سال ادامه داشته باشد اما با این حال هر سال بدتر از سال قبل اجرا شد تا جایی که مورد نقد حتی خود مسئولان کشوری نیز قرار گرفت.

در این بین، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸، مقرر شد که دولت این بار و برخلاف سال های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای قانون می کرد، غربالگری را به صورت دقیق تر و با ثبات تر در دستور کار قرار دهد.

از اوایل تابستان نیز با مصوبه دولت، قرار شد با تشکیل کمیته ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور، دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود؛ در همین راستا نیز شریعتمداری وزیر تعاون در اوایل شهریورماه با اعلام اینکه قرار است یارانه افراد «پرمصرف» حذف شود، زمان اجرای این سیاست را مهر ماه عنوان کرد.

با این حال، در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدی در ۲۶ شهریور ماه، ۲۰۰ هزار خانوار یا عبارتی ۸۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف و با این اقدام، بالاخره سیاست غربالگری یارانه بگیران کلید زده شد؛ البته آنطور که گفته می شود از جمعیت بیش از ۷۸ میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می کنند حدود ۲۳ میلیون نفر جزو سه دهک بالای درآمدی محسوب می شود از این رو قطعا تعداد حذف شدگان در ماه های آتی بیشتر از شهریور ماه خواهد بود.

رتبه اعتباری افراد مشخص شده است

حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در گفت و گویی با رادیو، با بیان اینکه منظور سخنگوی دولت از حذف میلیاردرها از یارانه نقدی، حذف یارانه پردرآمدها بوده است، اظهار داشت: هم اکنون رتبه اعتباری افراد مبتنی بر داده‌های بانک‌های اطلاعاتی مانند شاخص خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد و مجموع ارزش خودرو، تعداد و ارزش ملک ثبت شده به نام اعضای خانوار و سرپرست، تعداد سفرهای خارجی و برخی شاخص های قابل ارائه دیگر مشخص شده است؛ در این راستا افرادی که یارانه آنها واریز نشده است کاندیدای حذف از دریافت یارانه هستند و یارانه شهریور نوبت ۱۰۳ برای آنها واریز نشده است.

وی با اشاره به مکانیزم اعتراض مردم به حذف یارانه نقدی گفت: سرپرستان خانوار در صورت اعتراض به قطع یارانه خود می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و بعد از پیامک شدن کد رهگیری باید به سامانه یارانه مراجعه و پس از مشاهده اطلاعات بانکی اعتراض خود را ثبت کنند.

میرزایی ادامه داد: ما در گام ابتدایی، وضعیت ۲۰۰ هزار خانوار (۸۰۰ هزارنفر) را بررسی و یارانه آنها را حذف می‌کنیم و سخنگوی دولت در مراحل بعدی حذف یارانه سایر خانوارها را اعلام خواهد کرد.

مردم به دستگاه های دولتی مراجعه حضوری نکنند

وی تاکید کرد: مردم به هیچ وجه به دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه حضوری نکنند چراکه مکانیزمی برای پاسخگویی حضوری طراحی نشده است.

میرزایی ادامه داد: فقط افرادی که پیامک دریافت می‌کنند باید به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از دریافت کد رهگیری اعتراض خود را ثبت کنند.

ثبت اعتراض در سامانه بعد از دریافت کدرهگیری از دفتر پیشخوان

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور با اعلام اینکه مردم برای ثبت اعتراض خود به قطع یارانه برای مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دو ماه فرصت دارند، تأکید کرد: این افراد ٤٨ ساعت بعد از دریافت کد رهگیری از دفاتر پیشخوان به سامانه یارانه مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.

وی افزود: اگر اعتراض آن دسته از خانوارهایی که یارانه آنها قطع می‌شود وارد باشد جای هیچ نگرانی نیست، یارانه ماه‌هایی که به حساب آنها واریز نشده به صورت یک جا و در اولین نوبت به حسابشان واریز خواهد شد.

احتمال حذف ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه یارانه

میرزایی همچنین در گفت و گویی دیگر با شبکه خبر، با بیان اینکه در گام اول کاندیداهای حذف از یارانه نقدی را شناسایی کردیم، گفت: ۲ هزار و ۱۴۰ سرپرست خانوار شماره تلفنی در هیچ یک از پایگاه های اطلاعاتی نداشتند و با مساعدت وزارت ارتباطات برای سایر اعضای خانوار پیامک ارسال شده است.

وی افزود: در حال حاضر با دو دسته از خانوارها مواجه هستیم؛ دسته اول افرادی هستند که به عنوان کاندیدای حذف شناسایی شده اند و دسته دوم که شامل ۳ گروه می شود به این صورت است که بعضی از افراد یارانه نه یارانه دریافت کرده اند و نه پیامک حذف به آنها ارسال شده است که این مساله در ماه های قبل هم در سازمان هدفمندی بود، مشکل هم مربوط به حساب بانکی (تغییر یا مسدود شدن حساب بانکی) می شود که یک امر رایج است و پس از مراجعه فرد در صورت عدم وجود موانع قانونی، از کارت رفع انسداد می شود؛ گروه دوم شامل خانوارهایی می شود که با فوت یا تغییر سرپرست خانوار مواجه شده اند و گروه سوم هم مربوط به تاخیر در واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار از سوی بانک می شود. این ۳ گروه مشمول حذف از یارانه نقدی نیستند ولی پیامکی هم دریافت نکرده اند.

این مقام مسئول ادامه داد: شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ برای شنیدن اعتراضات راه اندازی شده که تا امروز در مجموع ۱۹۰ تماس تلفنی داشتیم که ۵۹ مورد حذف شدگان شهریور و ۱۱۹ مورد از سه گروه ذکر شده، بودند که این افراد مشمول حذف نبودند و ۴ تماس هم مربوط به حذف قبلی بوده است.

وی همچینین در مورد برآوردهای میزان حذف یارانه از ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه، گفت: برآوردهای مختلفی وجود دارد و برآورد دقیقی ندارم اما احتمالا چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان حذف می شود که ناظر بر سال است.

سایت ثبت درخواست رسیدگی برقراری مجدد یارانه yaraneh۱۰.mcls.gov.ir است

به گزارش مهر، نکته قابل توجه اینکه، سرپرستان خانواری که یارانه آنها قطع شده، پیش از ورود و ثبت اعتراض در «سایت ثبت درخواست برقراری مجدد یارانه نقدی»، باید منتظر دریافت پیامکی با سرشماره «یارانه» با متن «خانوار شما مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است» باشند.

این سرپرستان خانوار در صورتی که به قطع یارانه نقدی خود معترض هستند، باید پس از دریافت این پیامک، با کارت شناسایی معتبر به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و پیامک دریافتی را ارائه دهند. در این مرحله از سرپرست خانوار معترض، اجازه کتبی مبنی بر اینکه دولت اختیار دارد به حساب‌های بانکی آن‌ها دسترسی داشته باشد، گرفته می‌شود و این مجوز به دولت داده شود تا تراکنش‌های بانکی فرد معترض را به منظور تشخیص توان مالی فرد، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت در خصوص اینکه این خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی خواهد شد یا خیر تصمیم گیری خواهد شد.

پس از مراجعه به دفتر پیشخوان و ثبت اعتراض، «کد رهگیری» به سرپرست خانوار پیامک می‌شود و پس از آن باید به سایت ثبت درخواست رسیدگی برقراری مجدد یارانه نقدی به نشانی yaraneh۱۰.mcls.gov.ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و کد رهگیری دریافت شده از دفتر پیشخوان اعتراض خود را ثبت کنند.