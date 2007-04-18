ایران برای دفاع از خود نیازی به سلاح هسته ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی "غلامرضا انصاری" امروز در مراسم روز نیروهای مسلح ایران در مسکو گفت : نیروهای مسلح ایران قادر به محافظت از مرزهای خود می باشند، اما سلاح هسته ای ندارند.

سفیر ایران در روسیه افزود : "استفاده از سلاح هسته ای، مغایر با اصول یک کشور مسلمان است و ما استفاده از تسلیحات هسته ای را محکوم می کنیم".

وی همچنین بار دیگر بر کاملاً صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران تاکید کرد.

انصاری همچنین از افزایش همکاری تهران و مسکو در آینده خبر داد.

وی یادآور شد :"ایران مخالف تروریسم بین المللی و حل مشکلات موجود از طریق نظامی می باشد".