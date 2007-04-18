  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۲۰:۰۷

سفیر ایران در روسیه :

ایران برای دفاع از خود نیازی به سلاح هسته ای ندارد

ایران برای دفاع از خود نیازی به سلاح هسته ای ندارد

سفیر ایران در مسکو با رد نظامی بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای دفاع از خود نیازی به تسلیحات هسته ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی "غلامرضا انصاری" امروز در مراسم روز نیروهای مسلح ایران در مسکو گفت : نیروهای مسلح ایران قادر به محافظت از مرزهای خود می باشند، اما سلاح هسته ای ندارند.

سفیر ایران در روسیه افزود : "استفاده از سلاح هسته ای، مغایر با اصول یک کشور مسلمان است و ما استفاده از تسلیحات هسته ای را محکوم می کنیم".

وی همچنین بار دیگر بر کاملاً صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران تاکید کرد.

انصاری همچنین از افزایش همکاری تهران و مسکو در آینده خبر داد.

وی یادآور شد :"ایران مخالف تروریسم بین المللی و حل مشکلات موجود از طریق نظامی می باشد".

 

کد خبر 472623

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها