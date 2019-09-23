مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی استان فارس رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، رئیس کل دادگستری استان و معاونان قضایی دادگستری فارس از چهار واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهر زرقان بازدید و در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور تولیدکنندگان برگزار شد مشکلات این واحدها بررسی شد.

در این بازدید که با هدف حمایت قضایی و حقوقی از واحدهای صنعتی در راستای تحقق رونق تولید و با حضور رئیس کل دادگستری، مسئولان قضایی و اجرای محلی برگزار شد، مسئولین از ٤ واحدی تولیدی فعال و غیر فعال شهرک صنعتی آب باریک زرقان دیدن کردند.

در این دیدار نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در جلسه مشترک با صنعت‌گران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ٨ سال دفاع مقدس به موضوعات مختلفی از جمله مطالبات کارگری، بدهی‌های مالی و معوقات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، مسائل حقوقی و قضایی با بانک‌ها و مسائل مالیاتی پرداختند و مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط صاحبان واحدهای صنعتی را بررسی کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در نشست با فعالان صنعتی این منطقه با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنعتی این منطقه با اندک بهانه‌ای غیر فعال هستند، تأکید کرد: در دورانی که در جنگ اقتصادی تمام عیاری به سر می‌بریم باید تلاش کنیم با نهایت همکاری و تعامل موانع بخش تولید را از سر راه برداریم.

وی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی برای تحقق رونق تولید، از بررسی مسائل و مشکلات مربوط به واحدهای صنعتی در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری خبر داد و گفت: در این ستاد به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به‌صورت دقیق و کارشناسی شده و در چارچوب مقررات و حدود قانون رسیدگی و راهکارهایی برای رفع مشکلات و موانع تولید ارائه می‌شود.

رئیس شورای قضایی فارس در جمع تولیدکنندگان منطقه صنعتی زرقان افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس که با حضور مسئولان عالی قضایی و دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه و همچنین برخی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط با حوزه تولید و صنعت استان تشکیل می‌شود، دارای ظرفیت مناسبی است تا علاوه بر رصد و پایش وضعیت واحدهای صنعتی، گام‌های مؤثری در زمینه حمایت از رونق تولید و رفع مشکلات بردارد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این‌که تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی زیان جبران ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در پی دارد گفت: دستگاه قضایی تمامی تلاش خود را انجام خواهد داد تا در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه با درنظر گرفتن ساز و کارهای قانونی، مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را برطرف کند.

وی در پایان از تولیدگنندگان خواست ضمن رعایت حقوق کارگران و پرداخت به موقع مطالبات آنان با رعایت استانداردهای زیست محیطی، رعایت بهداشت و ایمنی کار و همچنین استانداردهای تولید تعامل سازنده و دوسویه را ایجاد کنند.