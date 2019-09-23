امیدواریم با همکاری همیاران پلیس سوانح رانندگی به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ صبح امروز در دبستان امام علی (ع) در منطقه ۵ تهران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خوشامدگویی به دانش آموزان اظهار کرد: یاد و خاطره شهیدان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس تا ابد در ذهن اهالی این کشور باقی می ماند.

وی افزود: جوانان اعم از مردان و زنان بسیاری در راستای حفظ این خاک باارزش جان و جوانی و خون خود را فدا کردند تا ما در این روزها با امنیت و آرامش در این کشور زندگی کنیم.

دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند و هر یک از این دانش آموزان سرمایه ای گرانبها برای ایران به شمار می روند.

امیدواریم با تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده و همکاری عوامل پلیس راهور، همیاران پلیس، دانش آموزان و خانواده هایشان در سال تحصیلی جدید سوانح رانندگی را به حداقل ممکن برسانیم.