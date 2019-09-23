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۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

رئیس پلیس راهور پایتخت:

امیدواریم با همکاری همیاران پلیس سوانح رانندگی به حداقل برسد

امیدواریم با همکاری همیاران پلیس سوانح رانندگی به حداقل برسد

رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: امیدواریم با هماری همیاران پلیس، دانش آموزان و خانواده هایشان سوانح رانندگی را به حداقل ممکن برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ صبح امروز در دبستان امام علی (ع) در منطقه ۵ تهران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خوشامدگویی به دانش آموزان اظهار کرد: یاد و خاطره شهیدان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس  تا ابد در ذهن اهالی این کشور باقی می ماند.

وی افزود: جوانان اعم از مردان و زنان بسیاری در راستای حفظ این خاک باارزش جان و جوانی و خون خود را فدا کردند تا ما در این روزها با امنیت و آرامش در این کشور زندگی کنیم.

دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند و هر یک از این دانش آموزان سرمایه ای گرانبها برای ایران به شمار می روند.

امیدواریم با تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده و همکاری عوامل پلیس راهور، همیاران پلیس، دانش آموزان و خانواده هایشان در سال تحصیلی جدید سوانح رانندگی را به حداقل ممکن برسانیم.

کد مطلب 4726334

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