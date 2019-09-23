انسان های عالم، اندیشمند و متعهد اقتدار کشور را تعیین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید صبح دوشنبه در دبیرستان نمونه دولتی علامه جعفری قزوین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه، هدایت الله جمالی پور استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استانداز، شفیعی فرماندار و خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با نواخته شدن زنگ مهر، سال تحصیلی همزمان با سراسر کشور در استان قزوین آغاز شد.

داود محمدی در این مراسم اظهارداشت: در یک زمانی قدرت یک کشور به منابع انسانی وابسته بود، یک زمان فضای مجازی، در یک دوره اقتصاد عامل اقتدار بود اما امروز انسانهای عالم و اندیشمند تعیین کننده اقتدار و عظمت یک کشور هستند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز هرکشوری که علم و دانش دارد مسلط بر جهان است و آغاز بازگشایی مدارس این پیام را دارد که کشور در مسیر تحصیل دانش مدبرانه حرکت می کند.

محمدی گفت: معلمان هم برای ما اهمیت دوچندانی دارند و انتظار داریم ضمن شناسایی دانش آموزان مستعد زمینه هدایت درست و اصولی آنها را مهیا کنند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مدارس باید بتوانیم مرواریدهای درخشان آینده سازان کشور را شناسای و تربیت کرده و با استفاده از آنها اینده بهتری را برای کشور رقم بزنیم.

وی اظهارداشت: کشور باید بر اساس تفکر بسیجی و نگاه علمی و متعهدانه اداره شود و کسانی که خود را به علم روز مجهز کرده و عالمانه گام بردارند به موفقیت خواهند رسید.

در ادامه از دانش آموزان برتر کنکور امسال و نیز کسانی که در مسابقات کشوری صاحب رتبه برتر شده بودند تجلیل شد.