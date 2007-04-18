می توانستیم با گلهای بیشتری اردن را شکست دهیم/ استرالیا و عربستان را هم می بریم

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان درپایان دیدار با اردن با بیان این مطلب افزود : بازیکنان تیم امید در این دیدار بسیاربا روحیه و اعتماد بنفس بازی کردند و کاملا نسبت به حریف خود برتری داشتند و اجازه خودنمایی به بازیکنان اردن ندادند. خوشبختانه برخلاف بازی رفت ، تدابیرکادر فنی در این مسابقه به خوبی از سوی بازیکنان در زمین پیاده شد بطوری که حتی می توانستیم با گلهای بیشتری اردن را در خاک خودش شکست دهیم .



دکتراسدی اضافه کرد: خوشبختانه خط حمله تیم ما دراین دیداربسیارهوشیارعمل کرد هرچند موقعیت های بهتری نیز برای گلزنی داشتیم که مهاجمان در زدن ضربات آخر عجله کردند .



وی با تاکید براینکه با این پیروزی استرالیا وعربستان را نیزشکست خواهیم داد، گفت : تیم امید با این پیروزی نشان داد که به خودباوری و اعتماد بنفس لازم برای دیدارهای بزرگ دست یافته و برای پیروزی در دو دیدار آینده شرایط مناسبی دارد .



سرپرست تیم امید اضافه کرد: با این پیروزی دوباره به جدول بازگشتیم و ازموقعیت خوبی درگروه برخوردار شدیم و در دو دیدار آینده نیز باید به همین شیوه با تدبیر و فرصت شناس عمل کنیم .



اسدی درخصوص بهترین بازیکن تیم امید کشورمان مقابل اردن گفت : امروزایران تنها یک ستاره داشت و آن هم تیم امید بود . تمام بازیکنان برای این پیروزی ارزشمند و حساس تلاش کردند که جا دارد از زحمات تمامی آنها تشکر کنم .



تیم فوتبال امید کشورمان پس از کسب پیروزی سه برصفرمقابل تیم فوتبال اردن در خاک این کشورساعت 15/11 صبح فردا به وقت اردن ، شهر امان را به مقصد تهران ترک خواهد کرد .