آمادگي كامل براي اعزام قطارهاي حاوي كمك هاي مردمي به بم

حميد صديق پوردر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در پي وقوع زلزله در شهرستان بم طي امروز و روز گذشته ستاد بحران راه آهن جمهوري اسلامي يک قطار باري متشکل از آب آشاميدني از اصفهان ، 2 قطار حاوي ماشين آلات راه سازي از يزد و تهران و همچنين يک قطار از قم و اراک حاوي کمک هاي مردمي به بم ارسال کرد .

وي تاکيد کرد : در صورت تقاضاي ستاد بحران حوادث وزارت کشور راه آهن جمهمري اسلامي اين آمادگي را دارد تا خدمات مورد نياز و کمک هاي مردمي را از تهران و شهرستانهاي هم جوار به شهرستان بم ارسال کند .