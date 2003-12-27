۶ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۱

يك مسوول در راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با " مهر " اعلام كرد :

آمادگي كامل براي اعزام قطارهاي حاوي كمك هاي مردمي به بم

مدير كل روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي گفت : قطارهاي حاوي كمك هاي مردمي و تجهيزات فني امداد رساني امروز و روز گذشته به شهرستان بم فرستاده شد .

حميد صديق پوردر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در پي وقوع زلزله در شهرستان بم طي امروز و روز گذشته ستاد بحران راه آهن جمهوري اسلامي يک قطار باري متشکل از آب آشاميدني از اصفهان ، 2 قطار حاوي ماشين آلات راه سازي از يزد و تهران و همچنين يک قطار از قم و اراک حاوي کمک هاي مردمي به بم ارسال کرد .

وي تاکيد کرد : در صورت تقاضاي ستاد بحران حوادث وزارت کشور راه آهن جمهمري اسلامي اين آمادگي را دارد تا خدمات مورد نياز  و کمک هاي مردمي را از تهران و شهرستانهاي هم جوار به شهرستان بم  ارسال کند .

