ارزش دادوستد روزانه بورس همدان ۲۵ درصد افزایش یافت

علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهریور ماه امسال تعداد ۲۴۶ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۱۱۲ سهم متعلق به ۴۹۵ شرکت به ارزش یک هزار و ۷۷ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۱۳ ریال در تالار بورس منطقه ای استان همدان دادوستد شد که ۴۸ درصد آن مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

اسکندری افزود: بر این اساس و با توجه به ۲۰ روز کاری فعالیت تالار بورس منطقه ای استان همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد روزانه ۵۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۱۴۶ ریال بوده که نسبت به مرداد ماه، ۲۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: در این ماه شرکت های ذوب آهن اصفهان، بانک پاسارگاد و زامیاد به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: همچنین بورس منطقه ای همدان در راستای آشنایی عموم شهروندان با نحوه سرمایه‌گذاری در بورس، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی و فراهم کردن امکان بازدید از تالار کرده که در شهریور ماه ۱۶۲ نفر در دوره های آموزشی بورس همدان شرکت کردند.

اسکندری اضافه کرد: شاخص کل بورس در پایان شهریور ماه معادل ۳۰۲ هزار و ۱۰۴ واحد بود که نسبت به ماه گذشته ۳۵ هزار و ۹۷۷ واحد افزایش یافت.

مدیر بورس منطقه ای همدان یادآور شد: شاخص کل فرابورس نیز با ۴۳۸ واحد افزایش به ۴ هزار و ۱۷ واحد رسید.